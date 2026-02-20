https://sputnik-georgia.ru/20260220/vykhodnye-v-gruzii-budut-solnechnymi-a-s-ponedelnika-vernutsya-kholoda--prognoz-297250696.html

Выходные в Грузии будут солнечными, а с понедельника вернутся холода – прогноз

Выходные в Грузии будут солнечными, а с понедельника вернутся холода – прогноз

Sputnik Грузия

В Тбилиси погода в субботу и воскресенье будет преимущественно сухой, температура воздуха в дневные часы составит +13...+15 градусов 20.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-20T22:40+0400

2026-02-20T22:40+0400

2026-02-20T22:40+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285768855_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_405e9b4bedbd258a7ea4ef16e05a9e3e.jpg

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду на выходных, а вот 23 февраля на большей части территории Грузии пойдет дождь, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси погода в субботу и воскресенье будет преимущественно сухой. Температура воздуха в дневные часы составит +13...+15 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) прогнозируются дожди со второй половины 22 февраля. Температура воздуха днем на выходных составит +20...+22 градуса, а в понедельник опустится до +12..+14 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также со второй половины воскресенья местами возможен дождь. Температура воздуха днем 21 и 22 февраля составит +19...+21 градус, а 23 февраля +11..+13 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) также с 22 февраля ожидаются осадки. Температура воздуха днем на выходных составит +13...+15 градусов, а 23 февраля столбик термометра опустится до +7..+9 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) в понедельник также ожидается снег. Температура воздуха днем 21 и 22 февраля составит +10...+12 градусов, а уже 23 февраля – +2...+4 градуса. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) также с воскресенья местами ожидаются дожди. Дневная температура воздуха составит +13...+15 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами с 22 февраля будет идти дождь. Температура воздуха составит +14...+16 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) с 22 февраля местами ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +12...+14 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 22-23 февраля местами ожидается снег. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии