Задержана гражданка Украины с крупной партией наркотиков в Грузии

Во время личного обыска у 30-летней женщины сотрудники полиции изъяли наркотическое средство метадон 20.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Гражданка Украины задержана в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере и содействии их реализации, говорится в сообщении МВД Грузии. Во время личного обыска у 30-летней женщины сотрудники полиции изъяли наркотическое средство метадон. При обыске ее жилья также изъяты электронные весы и материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств. Расследование ведется по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

