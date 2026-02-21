https://sputnik-georgia.ru/20260221/defekty-v-novykh-pasportakh-agentstvo-gosservisov-gruzii-sdelalo-zayavlenie-297259908.html

Дефекты в новых паспортах: Агентство госсервисов Грузии сделало заявление

Дефекты в новых паспортах: Агентство госсервисов Грузии сделало заявление

Sputnik Грузия

21.02.2026

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Агентство по развитию государственных услуг ответило на информацию о том, что якобы у десятка граждан Грузии возникли проблемы с пересечением границы из-за дефекта в новых паспортах. Оппозиционные СМИ заявили, что после получения паспортов нового образца некоторые граждане Грузии не могут пересечь границу. А те, кому пришлось менять паспорт в связи с дефектом в документах, сообщили, что замена паспортов происходила после звонка из агентства и до пересечения границы.Между тем в Агентстве отмечают, что если выявляется дефект, замена происходит в индивидуальном порядке. "В случае, если на каком-либо этапе процесса выявляется необходимость вмешательства, агентство связывается с каждым гражданином индивидуально, чтобы обеспечить точность и безопасность документов, а также максимально защитить интересы граждан", – говорится в сообщении Агентства. При этом в Агентстве подчеркивают, что мониторинг выданных документов осуществляется в постоянном режиме, а проверка и замена дефектных документов является нормальной международной практикой.Как отмечается, в рамках мониторинга и профилактических мер, в соответствии с выявленной необходимостью, Агентство связалось с гражданами индивидуально для уточнения информации и предложило замену документов в тот же день совершенно бесплатно. С января в Грузии выдают улучшенные с точки зрения безопасности удостоверения личности и паспорта. Документы в Грузии можно получить в любом Доме юстиции, вне зависимости от места проживания и регистрации. Никаких документов или фотографий дополнительно предоставлять не надо. Только тем, кто берет удостоверение в первый раз, нужно свидетельство о рождении. Фотографии на документы делаются в электронном виде на месте. Документы выдаются максимум на 10-й рабочий день с момента подачи заявления. Процесс можно ускорить и получить все в тот же день. Стоимость удостоверения личности – от 60 до 150 лари, в зависимости от срока изготовления. Стоимость паспорта – от 150 до 350 лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

