Грузинский язык: один из древнейших живых языков мира – видео

Грузинский язык отличает древнейший, единственный в своем роде алфавит (мхедрули) из 33 букв, сложная фонетика с обилием согласных (до 8-11 подряд), отсутствие родов и необычная система глаголов, способная передавать целые предложения одним словом. При этом глаголы являются многоличными, они могут включать информацию о субъекте и двух объектах. Существует 18 диалектов грузинского языка со своими морфологическими и фонетическими особенностями. ЮНЕСКО включило грузинский язык в список нематериального культурного наследия человечества.
17:20 21.02.2026 (обновлено: 17:36 21.02.2026)
Грузинский язык – уникальный изолированный язык картвельской семьи, не имеющий родственных связей с индоевропейскими языками. Его история насчитывает тысячи лет и берет начало во временах до нашей эры.
Грузинский язык отличает древнейший, единственный в своем роде алфавит (мхедрули) из 33 букв, сложная фонетика с обилием согласных (до 8-11 подряд), отсутствие родов и необычная система глаголов, способная передавать целые предложения одним словом.
При этом глаголы являются многоличными, они могут включать информацию о субъекте и двух объектах.
Существует 18 диалектов грузинского языка со своими морфологическими и фонетическими особенностями. ЮНЕСКО включило грузинский язык в список нематериального культурного наследия человечества.