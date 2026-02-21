https://sputnik-georgia.ru/20260221/gruzinskiy-yazyk-odin-iz-drevneyshikh-zhivykh-yazykov-mira---video-297262329.html

Грузинский язык: один из древнейших живых языков мира

Грузинский язык: один из древнейших живых языков мира – видео

Грузинский язык – уникальный изолированный язык картвельской семьи, не имеющий родственных связей с индоевропейскими языками. Его история насчитывает тысячи...

Грузинский язык отличает древнейший, единственный в своем роде алфавит (мхедрули) из 33 букв, сложная фонетика с обилием согласных (до 8-11 подряд), отсутствие родов и необычная система глаголов, способная передавать целые предложения одним словом. При этом глаголы являются многоличными, они могут включать информацию о субъекте и двух объектах. Существует 18 диалектов грузинского языка со своими морфологическими и фонетическими особенностями. ЮНЕСКО включило грузинский язык в список нематериального культурного наследия человечества.

