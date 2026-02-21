https://sputnik-georgia.ru/20260221/inostrantsam-v-gruzii-s-1-marta-zapretyat-rabotat-po-ryadu-professiy--podrobnosti-297257664.html

Иностранцам в Грузии с 1 марта запретят работать по ряду профессий – подробности

С весны всем иностранным гражданам для работы в стране понадобится специальное разрешение 21.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Правительство Грузии специальным постановлением полностью ограничило в стране работу иностранных граждан по ряду профессий с 1 марта 2026 года. Так, с 1 марта всем иностранным гражданам для работы в Грузии понадобится специальное разрешение, которое станет основанием для вида на жительство по работе. С этого времени также будут действовать и ограничения на работу по ряду профессий. В частности, иностранцам будет полностью запрещено работать на курьерских перевозках, перевозках пассажиров, в том числе на такси, и в сфере предоставления услуг туристических гидов. Причем речь идет не только о трудовой, но и о предпринимательской деятельности в этой сфере. А вот проводниками, в том числе и лыжными, могут в 2026 году работать только 200 человек. Для найма иностранных работников в других сферах местный работодатель обязан не менее чем за 10 рабочих дней до подачи заявления на получение права на трудовую деятельность иностранца разместить в информационной системе управления рынком труда www.worknet.moh.gov.ge информацию о вакантной должности, на которую он намерен трудоустроить трудового иммигранта.Только если в течение 10 рабочих дней информационная система управления рынком труда www.worknet.moh.gov.ge не сможет обеспечить поиск и предоставление работодателю кандидатур, соответствующих требованиям вакансии, размещенной местным работодателем, он обращается в агентство с заявлением о получении права на трудовую деятельность для трудового иммигранта. При этом, в случае отказа от предложенного местного работника, работодатель обязан в течение трех рабочих дней с момента завершения процесса отбора в электронной форме уведомить агентство об этом и обосновать причину отказа в трудоустройстве предложенных ему кандидатур. Агентство в течение трех рабочих дней с момента получения заявления местного работодателя рассматривает причины, представленные местным работодателем, принимает решение о продолжении/прекращении процесса получения права на трудовую деятельность и в электронной форме уведомляет работодателя о принятом решении. Только в случае положительного решения агентства местный работодатель сможет нанять иностранца и зарегистрировать его. Меры наказания Нарушение права на трудоустройство иностранцев в Грузии будет караться денежными штрафами. Так, трудоустройство трудового мигранта у местного работодателя без разрешения на работу повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари для местного работодателя (за каждого трудового мигранта). Штраф в размере 2 тысяч лари будет также налагаться на самозанятых иностранцев, которые работают без разрешения. Кроме того, воспрепятствование деятельности Трудовой инспекции или непредставление документов, удостоверяющих личность иностранца, в случае местного работодателя, зарегистрированного как плательщик НДС, влечет штраф от 1 до 7 тысяч лари. Любой другой работодатель, включая лицо, незарегистрированное в качестве плательщика НДС (за исключением физического лица), будет оштрафован на 1 тысячу лари. В случае самозанятого иностранца это повлечет за собой штраф в размере 5 тысяч лари. Смена работы или смена деятельности самозанятым иностранцем повлечет для него штраф в размере 2 тысяч лари. За многократное нарушение будет налагаться штраф в двойном или тройном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

