Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.02.2026
2026-02-21T09:01+0400
2026-02-21T09:01+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282112163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a81301a5dde143936c0c0399f974295.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2026 года сократился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 2,4 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте за первый месяц 2026 года составила 12,1%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 9,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, около 3 тысяч тонн натурального виноградного вина, 2,4 тысячи тонн спиртных напитков, 2,3 тысячи тонн цитрусов, а также 423,1 тонны свежих фруктов и грецких орехов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и нефтепродуктов в Грузию. По статистике, в январе текущего года из соседней страны завезли 22,3 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 43,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, около 40 тысяч тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 6,9 тысячи тонн сульфированных производных углеводородов. В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2026 года сократился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 2,4 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте за первый месяц 2026 года составила 12,1%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь 2026 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

38,6

13,4

Импорт

156,8

-7,7

Всего

195,4

-3,9

Из Грузии в РФ с начала года вывезли 9,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, около 3 тысяч тонн натурального виноградного вина, 2,4 тысячи тонн спиртных напитков, 2,3 тысячи тонн цитрусов, а также 423,1 тонны свежих фруктов и грецких орехов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь 2026 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Спиртные напитки

9,9

91,6

Вино

8,0

14,7

Минеральные воды

5,4

-20,7

Фрукты и грецкие орехи

4,0

64,4

Цитрусы

1,9

94,9

Россия остается самым крупным поставщиком зерна и нефтепродуктов в Грузию. По статистике, в январе текущего года из соседней страны завезли 22,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 43,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, около 40 тысяч тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 6,9 тысячи тонн сульфированных производных углеводородов.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь 2026 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

25,5

-54,5

Сырая нефть и нефтепродукты

15,2

-

Электроэнергия

8,0

4090,9

Пшеница и меслин

5,7

20,9

Сульфированные производные углеводородов

4,6

-9,7

В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
