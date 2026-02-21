https://sputnik-georgia.ru/20260221/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-297253105.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.02.2026

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2026 года сократился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 2,4 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте за первый месяц 2026 года составила 12,1%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 9,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, около 3 тысяч тонн натурального виноградного вина, 2,4 тысячи тонн спиртных напитков, 2,3 тысячи тонн цитрусов, а также 423,1 тонны свежих фруктов и грецких орехов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и нефтепродуктов в Грузию. По статистике, в январе текущего года из соседней страны завезли 22,3 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 43,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, около 40 тысяч тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 6,9 тысячи тонн сульфированных производных углеводородов. В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

