Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
21.02.2026
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2026 года сократился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 2,4 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте за первый месяц 2026 года составила 12,1%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 9,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, около 3 тысяч тонн натурального виноградного вина, 2,4 тысячи тонн спиртных напитков, 2,3 тысячи тонн цитрусов, а также 423,1 тонны свежих фруктов и грецких орехов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и нефтепродуктов в Грузию. По статистике, в январе текущего года из соседней страны завезли 22,3 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 43,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, около 40 тысяч тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 6,9 тысячи тонн сульфированных производных углеводородов. В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2026 года сократился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 2,4 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте за первый месяц 2026 года составила 12,1%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь 2026 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
38,6
13,4
Импорт
156,8
-7,7
Всего
195,4
-3,9
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 9,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, около 3 тысяч тонн натурального виноградного вина, 2,4 тысячи тонн спиртных напитков, 2,3 тысячи тонн цитрусов, а также 423,1 тонны свежих фруктов и грецких орехов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Спиртные напитки
9,9
91,6
Вино
8,0
14,7
Минеральные воды
5,4
-20,7
Фрукты и грецкие орехи
4,0
64,4
Цитрусы
1,9
94,9
Россия остается самым крупным поставщиком зерна и нефтепродуктов в Грузию. По статистике, в январе текущего года из соседней страны завезли 22,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 43,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, около 40 тысяч тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также 6,9 тысячи тонн сульфированных производных углеводородов.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
25,5
-54,5
Сырая нефть и нефтепродукты
15,2
-
Электроэнергия
8,0
4090,9
Пшеница и меслин
5,7
20,9
Сульфированные производные углеводородов
4,6
-9,7
В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.