Какой будет погода в Грузии 21 февраля – прогноз по городам
В столице страны столбик градусника поднимется до 16 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. В Грузии в субботу, 21 февраля ожидается теплая и сухая погода, преимущественно без осадков: в столице синоптики прогнозируют +16 градусов, а максимальная температура будет в Озургети – как ожидается, она составит +21 градус.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +20, преимущественно облачно
Местиа +8, преимущественно облачно
Поти +20, преимущественно облачно
Батуми +20, преимущественно облачно
Озургети +21, преимущественно облачно
Кутаиси +20, преимущественно облачно
Амбролаури +16, преимущественно солнечно
Ахалцихе +11, облачно
Боржоми +10, преимущественно солнечно
Бакуриани +8, преимущественно солнечно
Гори +15, преимущественно солнечно
Степанцминда +4, преимущественно облачно
Гудаури +1, солнечно
Телави +16, преимущественно солнечно
Рустави +16, преимущественно солнечно
Тбилиси +16, преимущественно солнечно.