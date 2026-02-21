https://sputnik-georgia.ru/20260221/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-21-fevralya--prognoz-po-gorodam-297255270.html

Какой будет погода в Грузии 21 февраля – прогноз по городам

Sputnik Грузия

В столице страны столбик градусника поднимется до 16 градусов тепла 21.02.2026, Sputnik Грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/16/276020586_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_ba632e8415a31878669213038c77b97e.jpg

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. В Грузии в субботу, 21 февраля ожидается теплая и сухая погода, преимущественно без осадков: в столице синоптики прогнозируют +16 градусов, а максимальная температура будет в Озургети – как ожидается, она составит +21 градус. Прогноз погоды по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

