https://sputnik-georgia.ru/20260221/kurs-lari-na-subbotu--2676-gel-297252877.html

Курс лари на субботу – 2,676 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,676 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару 21.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-21T09:48+0400

2026-02-21T09:48+0400

2026-02-21T09:48+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллары

курс лари к доллару на сегодня в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287642011_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_252ded1b3e864094cba4fe42d174ace9.jpg

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 февраля в размере 2,676 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии