Курс лари на субботу – 2,676 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,676 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару 21.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 февраля в размере 2,676 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару.
