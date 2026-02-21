https://sputnik-georgia.ru/20260221/mvd-gruzii-zaderzhalo-muzhchinu-za-razvratnye-deystviya-v-otnoshenii-nesovershennoletney-297253814.html
МВД Грузии задержало мужчину за развратные действия в отношении несовершеннолетней
МВД Грузии задержало мужчину за развратные действия в отношении несовершеннолетней
21.02.2026
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, обвиняемый совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки в одной из школ региона Имерети. В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий мужчину задержали в качестве подозреваемого. Следствие ведется по статье "Развратные действия без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего шестнадцатилетнего возраста". Задержанному грозит до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
