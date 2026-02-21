https://sputnik-georgia.ru/20260221/orban-dopustil-ogranichenie-eksporta-elektroenergii-na-ukrainu-297262453.html

Орбан допустил ограничение экспорта электроэнергии на Украину

Это может стать ответной мерой на остановку транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", заявил венгерский премьер 21.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт рассматривает возможность прекращения поставок электроэнергии Украине.По его словам, это может стать ответной мерой на остановку транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Орбан отметил, что значительная часть электроснабжения Украины поступает из Венгрии, и ее возможное прекращение может иметь "неприятные последствия"."И есть еще один момент, который я сейчас внимательно изучаю, потому что значительная часть электроснабжения Украины тоже поступает из Венгрии. Поэтому, если мы это остановим, могут произойти неприятные вещи. В любом случае, словаки рассматривают, и если потребуется, мы тоже применим эту третью контрмеру", – сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Бекешчабе. Трансляцию вел телеканал М1.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также предупредил о вероятной приостановке аварийных поставок электроэнергии, если транзит нефти не будет восстановлен. Венгрия уже ввела две контрмеры – остановила поставки дизельного топлива Украине и заблокировала выделение кредита ЕС в размере 90 млрд евро. В Будапеште заявляют, что такие шаги являются ответом на отказ Киева возобновить транзит российской нефти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

