От Майдана до СВО: история конфликта на Украине
От Майдана до СВО: история конфликта на Украине
21 февраля 2022 года Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики. Решение стало закономерным ответом на конфликт на востоке Украины, который Киев
Специально к годовщине признания ЛНР и ДНР Sputnik подготовил документальный фильм об истории украинского конфликта. Как шаг за шагом разворачивалась эта трагедия? Какую роль в ней сыграли Европа и США? И почему киевский режим последовательно отказывается от мира с Москвой?
От Майдана до СВО: история конфликта на Украине
21 февраля 2022 года Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики. Решение стало закономерным ответом на конфликт на востоке Украины, который Киев развязал после государственного переворота 2014 года.
Специально к годовщине признания ЛНР и ДНР Sputnik подготовил документальный фильм об истории украинского конфликта. Как шаг за шагом разворачивалась эта трагедия? Какую роль в ней сыграли Европа и США? И почему киевский режим последовательно отказывается от мира с Москвой?