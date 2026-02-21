https://sputnik-georgia.ru/20260221/ot-maydana-do-svo-istoriya-konflikta-na-ukraine-297261029.html

От Майдана до СВО: история конфликта на Украине

От Майдана до СВО: история конфликта на Украине

Sputnik Грузия

21 февраля 2022 года Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики. Решение стало закономерным ответом на конфликт на востоке Украины, который Киев... 21.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-21T13:00+0400

2026-02-21T13:00+0400

2026-02-21T16:44+0400

видео

мультимедиа

россия

украина

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/15/297260776_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b44555c79f14286524cbd855f992cf72.png

Специально к годовщине признания ЛНР и ДНР Sputnik подготовил документальный фильм об истории украинского конфликта. Как шаг за шагом разворачивалась эта трагедия? Какую роль в ней сыграли Европа и США? И почему киевский режим последовательно отказывается от мира с Москвой?

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, россия, украина, политика, видео