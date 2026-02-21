Грузия
Сколько будут действовать новые пошлины Трампа?
Сколько будут действовать новые пошлины Трампа?
Американский лидер сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира
2026-02-21T19:20+0400
2026-02-21T19:20+0400
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, заявил Белый дом. Ранее Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. "Указ вводит на срок 150 дней 10-процентную адвалорную импортную пошлину на товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Временная импортная пошлина вступит в силу 24 февраля в 00.01 по восточному стандартному времени", – говорится в заявлении Белого дома. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
19:20 21.02.2026
Президент США Дональд Трамп читает записку, переданную ему госсекретарем Марко Рубио во время круглого стола по борьбе с экстремизмом, в государственной столовой Белого дома
Президент США Дональд Трамп читает записку, переданную ему госсекретарем Марко Рубио во время круглого стола по борьбе с экстремизмом, в государственной столовой Белого дома
© AP Photo / Evan Vucci
Американский лидер сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, заявил Белый дом.
Ранее Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира.
"Указ вводит на срок 150 дней 10-процентную адвалорную импортную пошлину на товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Временная импортная пошлина вступит в силу 24 февраля в 00.01 по восточному стандартному времени", – говорится в заявлении Белого дома.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
