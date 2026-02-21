https://sputnik-georgia.ru/20260221/skolko-budut-deystvovat-novye-poshliny-trampa-297259242.html
Сколько будут действовать новые пошлины Трампа?
Сколько будут действовать новые пошлины Трампа?
Sputnik Грузия
Американский лидер сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира 21.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-21T19:20+0400
2026-02-21T19:20+0400
2026-02-21T19:20+0400
в мире
новости
политика
сша
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/0a/295325241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36731cabca65971c0341c27b49232529.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, заявил Белый дом. Ранее Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. "Указ вводит на срок 150 дней 10-процентную адвалорную импортную пошлину на товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Временная импортная пошлина вступит в силу 24 февраля в 00.01 по восточному стандартному времени", – говорится в заявлении Белого дома. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/0a/295325241_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_06e2ab0c3f9ecc5c00a81be3214d7f89.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, новости, политика, сша, дональд трамп
в мире, новости, политика, сша, дональд трамп
Сколько будут действовать новые пошлины Трампа?
Американский лидер сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, заявил Белый дом.
Ранее Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира.
"Указ вводит на срок 150 дней 10-процентную адвалорную импортную пошлину на товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Временная импортная пошлина вступит в силу 24 февраля в 00.01 по восточному стандартному времени", – говорится в заявлении Белого дома.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.