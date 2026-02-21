https://sputnik-georgia.ru/20260221/skolko-budut-deystvovat-novye-poshliny-trampa-297259242.html

Сколько будут действовать новые пошлины Трампа?

Сколько будут действовать новые пошлины Трампа?

21.02.2026

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, заявил Белый дом. Ранее Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. "Указ вводит на срок 150 дней 10-процентную адвалорную импортную пошлину на товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Временная импортная пошлина вступит в силу 24 февраля в 00.01 по восточному стандартному времени", – говорится в заявлении Белого дома. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

