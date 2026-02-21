https://sputnik-georgia.ru/20260221/spiker-parlamenta-sut-konstitutsii-gruzii--svoboda-nezavisimost-i-edinstvo-297257009.html
Спикер парламента: суть Конституции Грузии – свобода, независимость и единство
Спикер парламента: суть Конституции Грузии – свобода, независимость и единство
Ничто так четко не отражает исторический опыт государства и стоящую перед ним историческую задачу, как первая статья его Конституции, заявил Папуашвили
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Суть Конституции – это ее первые слова, и они являются основным направлением, по которому должна идти страна, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в связи с отмечаемым в стране Днем первой Конституции Грузии.
Конституция Демократической республики Грузия была принята 21 февраля 1921 года – это одна из главных дат в истории грузинского конституционализма. Глава грузинского законодательного органа поздравил всех граждан страны с этой датой.
"Поздравляю с Днем первой Конституции Грузии. Днем, который напоминает нам, что государственность начинается именно с суверенитета", – заявил Папуашвили.
По его словам, ничто так четко не отражает исторический опыт государства и стоящую перед ним историческую задачу, как первая статья его Конституции.
„Это главное положение, в котором отражается, на чем основана страна и в чем главный смысл ее существования", – сказал Папуашвили.
Он отметил, что слова первой статьи Конституции Грузии 1921 года – "Грузия есть свободное, независимое и неделимое государство".
"Этим одним предложением с особой ясностью формируются суть национальной государственности и та историческая задача, которая стояла перед грузинским народом на протяжении веков – защита государственной независимости и сохранение национального единства", – сказал Папуашвили.
По его словам, в случае Грузии определяющими словами являются свобода, независимость и единство, что наряду с правовой нормой является и политическим манифестом, который наиболее образно передал Илья Чавчавадзе – "Мы должны принадлежать самим себе".
"Эта идея продолжилась и укрепилась в Конституции 1995 года, первая статья которой вновь касается государственного суверенитета и единства", – отметил Папуашвили.
Разработка Конституции началась после принятия "Акта о независимости Грузии" 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе был учтен опыт передовых демократических стран того времени. Документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления.