В Финляндии призвали Украину к срочным переговорам с Россией
В Финляндии призвали Украину к срочным переговорам с Россией
21.02.2026
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Украине следует как можно скорее приступить к мирным переговорам с Москвой, поскольку ее дальнейшие перспективы выглядят неблагоприятно. Такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Будущее Украины выглядит совсем удручающим. Сейчас может быть самое подходящее время, чтобы без промедления заключить мир", – написал он. По словам политика, Киев сталкивается с серьезными трудностями. В частности, Евросоюзу пока не удается согласовать новый пакет санкций против России, а также утвердить кредит в размере 90 млрд евро, что, по его оценке, может негативно сказаться на экономической ситуации в стране. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Венгрия не поддержала выделение Украине кредита на 90 млрд евро. По данным издания, такое решение было принято на фоне разногласий между Будапештом и Киевом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
16:17 21.02.2026 (обновлено: 16:37 21.02.2026)
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Украине следует как можно скорее приступить к мирным переговорам с Москвой, поскольку ее дальнейшие перспективы выглядят неблагоприятно. Такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Будущее Украины выглядит совсем удручающим. Сейчас может быть самое подходящее время, чтобы без промедления заключить мир", – написал он.
По словам политика, Киев сталкивается с серьезными трудностями. В частности, Евросоюзу пока не удается согласовать новый пакет санкций против России, а также утвердить кредит в размере 90 млрд евро, что, по его оценке, может негативно сказаться на экономической ситуации в стране.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Венгрия не поддержала выделение Украине кредита на 90 млрд евро. По данным издания, такое решение было принято на фоне разногласий между Будапештом и Киевом.