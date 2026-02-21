https://sputnik-georgia.ru/20260221/v-gorakh-gruzii-tragicheski-pogib-syn-italyanskogo-biznesmena--smi-297257374.html

В горах Грузии трагически погиб сын итальянского бизнесмена – СМИ

В горах Грузии трагически погиб сын итальянского бизнесмена – СМИ

Sputnik Грузия

Это был инцидент во время выезда на лыжах вне трасс, пишут итальянские СМИ 21.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-21T12:23+0400

2026-02-21T12:23+0400

2026-02-21T12:23+0400

грузия

новости

происшествия

италия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/15/297257204_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_2fdfc6549931cd140924718a68c7bacd.jpg

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Сын известного итальянского бизнесмена и дизайнера Луки Балларини погиб, катаясь на лыжах в горах Грузии, сообщают итальянские СМИ. Двадцатилетний Пьетро Балларини находился в Грузии несколько дней с друзьями. По данным СМИ, причиной смерти молодого мужчины стал несчастный случай. В настоящее время проводятся необходимые процедуры для репатриации тела. Лука Балларини (Luca Ballarini) – итальянский креативный предприниматель, дизайнер, редактор и основатель студии брендинга и коммуникаций Bellissimo. Он также известен как основатель Torino Stratosferica, проекта по городскому имиджингу. Балларини работает с такими крупными брендами, как Absolut, Adidas, Lavazza. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, италия