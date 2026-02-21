https://sputnik-georgia.ru/20260221/v-gorakh-gruzii-tragicheski-pogib-syn-italyanskogo-biznesmena--smi-297257374.html
В горах Грузии трагически погиб сын итальянского бизнесмена – СМИ
В горах Грузии трагически погиб сын итальянского бизнесмена – СМИ
Это был инцидент во время выезда на лыжах вне трасс, пишут итальянские СМИ
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Сын известного итальянского бизнесмена и дизайнера Луки Балларини погиб, катаясь на лыжах в горах Грузии, сообщают итальянские СМИ. Двадцатилетний Пьетро Балларини находился в Грузии несколько дней с друзьями. По данным СМИ, причиной смерти молодого мужчины стал несчастный случай. В настоящее время проводятся необходимые процедуры для репатриации тела. Лука Балларини (Luca Ballarini) – итальянский креативный предприниматель, дизайнер, редактор и основатель студии брендинга и коммуникаций Bellissimo. Он также известен как основатель Torino Stratosferica, проекта по городскому имиджингу. Балларини работает с такими крупными брендами, как Absolut, Adidas, Lavazza. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Сын известного итальянского бизнесмена и дизайнера Луки Балларини погиб, катаясь на лыжах в горах Грузии, сообщают итальянские СМИ.
Двадцатилетний Пьетро Балларини находился в Грузии несколько дней с друзьями. По данным
СМИ, причиной смерти молодого мужчины стал несчастный случай. В настоящее время проводятся необходимые процедуры для репатриации тела.
"Пьетро умер счастливым, он делал то, что больше всего любил, катался по нехоженому снегу в горах... Это происходит в фильмах, происходит в романах и происходит в реальной жизни. Единственное, что меня успокаивает, что он ушел из жизни счастливым", – написал дизайнер в соцсетях.
Лука Балларини (Luca Ballarini) – итальянский креативный предприниматель, дизайнер, редактор и основатель студии брендинга и коммуникаций Bellissimo. Он также известен как основатель Torino Stratosferica, проекта по городскому имиджингу.
Балларини работает с такими крупными брендами, как Absolut, Adidas, Lavazza.