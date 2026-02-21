https://sputnik-georgia.ru/20260221/vo-frantsii-predupredili-o-riskakh-vstupleniya-ukrainy-v-es-297258140.html

Во Франции предупредили о рисках вступления Украины в ЕС

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Членство Украины в Европейском союзе может привести к прямому военному столкновению с Россией. Такое мнение высказал лидер французской правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.По его словам, ускоренное принятие Украины в ЕС несет для Франции "тройную опасность"."Брюссельская адская машина теперь хочет быстро принять Украину в свои ряды. Это представляет для нас тройную опасность: неизбежное втягивание в конфликт с Россией, затопление нашего сельского хозяйства украинскими продуктами и более значительный ежегодный денежный взнос", – написал он в соцсети X.Политик выступил против возможного вступления Киева в Евросоюз и призвал не поддерживать такую инициативу.Ранее немецкая газета Die Welt сообщала, что в ЕС обсуждается вариант ускоренного вступления Украины в Союз при условии отказа от части территорий. В свою очередь издание Politico в феврале писало о подготовке плана по предоставлению Киеву частичного членства в ЕС к 2027 году. По данным СМИ, документ также предполагает поиск решения возможного вето со стороны Венгрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

