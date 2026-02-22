https://sputnik-georgia.ru/20260222/297269045.html

Тбилиси не видит риска для Грузии из-за новой дороги между Арменией и Азербайджаном

Тбилиси не видит риска для Грузии из-за новой дороги между Арменией и Азербайджаном

22.02.2026

ТБИЛИСИ, 22 фев – Sputnik. Некоторые политики пытаются использовать отношения Армении и Азербайджана и принизить стратегическую функцию Грузии, которую не заменит ни одна дорога, заявила глава МИД Мака Бочоришвили.По словам главы ведомства, новые дороги лишь увеличат значение региона с точки зрения связности, так как это хорошо для региона.Бочоришвили отметила, что Тбилиси не рассматривает новую строящуюся дорогу как конкурирующую для пути, проходящего через Грузию. "Несмотря на появление новых направлений, Грузия неизменно сохраняет свое стратегическое значение на мировой геополитической карте", – сказала министр. Даже если добавить три или четыре новых маршрута, это, по ее словам, не будет достаточно с учетом грузопотоков между Западом и Востоком.

