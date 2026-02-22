https://sputnik-georgia.ru/20260222/dtp-v-vostochnoy-gruzii--sredi-pogibshikh-dvoe-nesovershennoletnikh-297273981.html

ДТП в Восточной Грузии – среди погибших двое несовершеннолетних

22.02.2026

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Три человека погибли в результате автомобильной аварии в Гурджаанском районе (регион Кахети), среди них двое несовершеннолетних, сообщил телеканал "Рустави 2". Авария произошла поздно ночью в селе Мелаани. По словам местных жителей, автомобиль, в котором находились пять человек, перевернулся и загорелся в результате столкновения. Двоим удалось выбраться из горящей машины. Находящиеся в автомобиле люди приходились друг другу родственниками. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, ведется расследование инцидента по статье "Нарушение правил дорожного движения или безопасности транспортных средств, повлекшего смерть двух или более человек".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

