Европа ничем не поможет переговорному процессу по Украине

22.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-22T22:26+0400

2026-02-22T22:26+0400

2026-02-22T22:26+0400

ТБИЛИСИ, 22 фев – Sputnik. Европейцы с учетом их настроений ничем не могут помочь переговорному процессу по Украине, и Москва не усматривает смысла в их участии в переговорах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Таким образом он ответил на вопрос, заданный в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", ждут ли европейцев на переговорах по Украине."Мы не видим смысла в участии европейцев, они ничем не могут помочь, учитывая их настроения. Вы только что упоминали главу европейской дипломатии (Каю Каллас – Sputnik) с ее блистательными заявлениями. Чем они с такой позицией могут помочь?" – задал встречный вопрос Песков и сам же ответил: "вряд ли чем-то".Трехсторонний форматКак сообщалось, 17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров по Украине с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Встреча сторон проходила в гостинице InterContinental.Как сообщало РИА Новости со ссылкой на источник, европейские делегации просто сидели в отеле и ожидали окончания встречи,Помощник президента РФ, глава российской делегации в Женеве Владимир Мединский пошутил об уроках истории в ходе очередного раунда, отметив, что участники переговоров "остановились на Крещении Руси". Он также заявил, что они были "тяжелыми, но деловыми", и сообщил о скорой следующей встрече.Первые трехсторонние переговоры с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева состоялись 23 и 24 января в Абу-Даби. Второй раунд прошел там же 4 и 5 февраля. Обе встречи сторон проходили за закрытыми дверями, без присутствия СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

