https://sputnik-georgia.ru/20260222/fond-razvitiya-rastorg-kontrakt-po-vosstanovleniyu-velistsikhe-i-obyavit-novyy-tender-297276158.html

Фонд развития расторг контракт по восстановлению Велисцихе и объявит новый тендер

Фонд развития расторг контракт по восстановлению Велисцихе и объявит новый тендер

Sputnik Грузия

Поселение Велисцихе - древнее, оно существует приблизительно с V или VI века 22.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-22T19:58+0400

2026-02-22T19:58+0400

2026-02-22T19:58+0400

грузия

новости

культура

кахети

гурджаанский район

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/12/277803335_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7894c5213dfd283421bd7a4ca5cbe531.jpg

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Муниципальный фонд развития расторгнул договор с компаниями-подрядчиками по проекту восстановления села Велисцихе Гурджаанского муниципалитета (регион Кахети) и объявит новый тендер, сообщили в пресс-службе фонда. Село Велисцихе находится в Гурджаанском районе в 11 километрах от Гурджаани, в Алазанской долине.Поселение Велисцихе - древнее, оно существует приблизительно с V или VI века. В переводе с грузинского "велисцихе" - это "крепость на равнине", в те годы это был один из крупных городов в Алазанской долине.Главная достопримечательность Велисцихе в наши дни - винный музей "Нумиси". Исполнительный директор фонда Бека Урушадзе прибыл в Велисцихе вместе с представителями местных властей и ознакомился с ситуацией на месте. Были обсуждены необходимые процедуры и дальнейшие шаги для продолжения проекта. Процесс расторжения контракта осуществляют в полном соответствии с правилами и положениями донорской организации. Каждый этап, расторжение контракта и подготовка нового тендера, проводятся в координации с Азиатским банком развития и при его непосредственном участии. Параллельно международная надзорная компания "Эптиса" начнет детальное описание и инвентаризацию выполненных на объекте работ. Процедура необходима для точного определения объема выполненных работ и составления перечня оставшихся работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кахети

гурджаанский район

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, кахети, гурджаанский район