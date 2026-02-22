https://sputnik-georgia.ru/20260222/gruzinskie-parafekhtovalschitsy-zavoevali-zoloto-kubka-mira-v-pize-297276319.html
Грузинские парафехтовальщицы завоевали золото Кубка мира в Пизе
Грузинские парафехтовальщицы завоевали две медали: Нина Тибилашвили стала вице-чемпионкой турнира, а Гванца Задишвили выиграла бронзу
спорт
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/07/294826750_0:506:1080:1114_1920x0_80_0_0_00ebe0e8222f8c7fd0f390e8b743aa30.jpg
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Женская парафехтовальная сборная Грузии заняла первое место на Кубке мира 2026 года в Пизе (Италия). В Пизе 19 февраля стартовал первый этап Кубка мира по фехтованию на колясках. На турнире разыгрывается 15 комплектов наград: личные и командные в шпаге, рапире и сабле среди мужчин и женщин. Кроме этого, грузинские парафехтовальщицы завоевали еще две медали: Нина Тибилашвили стала вице-чемпионкой турнира, а Гванца Задишвили выиграла бронзу. В соревнованиях принимают участие 185 спортсменов из 27 стран: 75 женщин и 110 мужчин. Фехтование на колясках – паралимпийский вид спорта. Он был включен в программу I Паралимпийских летних игр 1960 года в Риме. В соревнованиях участвуют мужчины и женщины с ампутациями, травмами спинного мозга и церебральным параличом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
