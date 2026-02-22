https://sputnik-georgia.ru/20260222/gruziya-v-yanvare-bolee-chem-vdvoe-narastila-eksport-vina-v-rossiyu-297274237.html

Грузия в январе более чем вдвое нарастила экспорт вина в Россию

Грузия в январе более чем вдвое нарастила экспорт вина в Россию

Суммарный винный экспорт из Грузии за январь составил 24,3 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше, чем в январе прошлого года 22.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Экспорт вина из Грузии в Россию по итогам января этого года вновь перешел к росту после двух месяцев сокращения, увеличившись в месячном выражении более чем на 14%, а в годовом – более чем вдвое, говорится в данных грузинской статслужбы. Так, общий объем поставок по итогам первого месяца года составил 16,02 миллиона долларов – максимальный с ноября. Это в 2,3 раза больше, чем в январе годом ранее, и на 14,4% больше, чем в декабре. Также в пятерку вошли Польша (1,8 миллиона долларов), Германия (957,4 тысячи), Китай (867,6 тысячи) и Украина (758,4 тысячи долларов). Общий объем экспорта грузинского вина по итогам прошлого года составил 170,7 миллиона долларов, что на 6,6% меньше, чем годом ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

