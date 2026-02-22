https://sputnik-georgia.ru/20260222/gruziya-v-yanvare-bolee-chem-vdvoe-narastila-eksport-vina-v-rossiyu-297274237.html
Грузия в январе более чем вдвое нарастила экспорт вина в Россию
Грузия в январе более чем вдвое нарастила экспорт вина в Россию
Sputnik Грузия
Суммарный винный экспорт из Грузии за январь составил 24,3 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше, чем в январе прошлого года 22.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-22T18:56+0400
2026-02-22T18:56+0400
2026-02-22T18:56+0400
экономика
грузия
новости
вино и виноделие грузии
россия
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24576/71/245767102_0:519:2677:2025_1920x0_80_0_0_db0df859405623dc99ff96487a2d9a8a.jpg
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Экспорт вина из Грузии в Россию по итогам января этого года вновь перешел к росту после двух месяцев сокращения, увеличившись в месячном выражении более чем на 14%, а в годовом – более чем вдвое, говорится в данных грузинской статслужбы. Так, общий объем поставок по итогам первого месяца года составил 16,02 миллиона долларов – максимальный с ноября. Это в 2,3 раза больше, чем в январе годом ранее, и на 14,4% больше, чем в декабре. Также в пятерку вошли Польша (1,8 миллиона долларов), Германия (957,4 тысячи), Китай (867,6 тысячи) и Украина (758,4 тысячи долларов). Общий объем экспорта грузинского вина по итогам прошлого года составил 170,7 миллиона долларов, что на 6,6% меньше, чем годом ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24576/71/245767102_0:40:2677:2048_1920x0_80_0_0_6ded32ab2f97b5f004b04e0e3836d722.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, вино и виноделие грузии, россия, грузино-российские отношения
экономика, грузия, новости, вино и виноделие грузии, россия, грузино-российские отношения
Грузия в январе более чем вдвое нарастила экспорт вина в Россию
Суммарный винный экспорт из Грузии за январь составил 24,3 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше, чем в январе прошлого года
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Экспорт вина из Грузии в Россию по итогам января этого года вновь перешел к росту после двух месяцев сокращения, увеличившись в месячном выражении более чем на 14%, а в годовом – более чем вдвое, говорится в данных грузинской статслужбы.
Так, общий объем поставок по итогам первого месяца года составил 16,02 миллиона долларов – максимальный с ноября. Это в 2,3 раза больше, чем в январе годом ранее, и на 14,4% больше, чем в декабре.
Суммарный винный экспорт из Грузии за январь составил 24,3 миллиона долларов, что в 1,8 раза больше, чем в январе прошлого года, и на 6% больше, чем в декабре. Россия стала главным покупателем грузинского вина, ее доля выросла до максимальных с октября 2025 года 65,8%.
Также в пятерку вошли Польша (1,8 миллиона долларов), Германия (957,4 тысячи), Китай (867,6 тысячи) и Украина (758,4 тысячи долларов).
Общий объем экспорта грузинского вина по итогам прошлого года составил 170,7 миллиона долларов, что на 6,6% меньше, чем годом ранее.