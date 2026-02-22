Грузия возобновила экспорт картофеля в Россию

https://sputnik-georgia.ru/20260222/gruziya-vozobnovila-eksport-kartofelya-v-rossiyu-297269515.html
Среднемесячный объем поставок картофеля в Россию в первом полугодии прошлого года составлял 3,4 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Поставки картофеля из Грузии в Россию возобновились после полугодовой паузы, следует из данных грузинской статслужбы. Так, за январь Грузия экспортировала в Россию картофеля на 15 тысяч долларов. Поставки остановились в июле после девяти месяцев непрерывных покупок. Эти объемы стали минимальными с августа 2022 года. Среднемесячный объем поставок в первом полугодии прошлого года составлял 3,4 миллиона долларов. Общий объем экспорта картофеля из Грузии в январе составил 951,2 тысячи долларов – это в 2,9 раза больше, чем в декабре, и в 4,8 раза меньше, чем в прошлом январе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
