https://sputnik-georgia.ru/20260222/gruziya-vozobnovila-eksport-kartofelya-v-rossiyu-297269515.html

Грузия возобновила экспорт картофеля в Россию

Грузия возобновила экспорт картофеля в Россию

Sputnik Грузия

Среднемесячный объем поставок картофеля в Россию в первом полугодии прошлого года составлял 3,4 миллиона долларов 22.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-22T13:25+0400

2026-02-22T13:25+0400

2026-02-22T13:25+0400

экономика

новости

грузия

россия

картофель

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23405/31/234053131_0:58:1498:901_1920x0_80_0_0_3daa9fb331638204f5f5f3a660844d5d.jpg

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Поставки картофеля из Грузии в Россию возобновились после полугодовой паузы, следует из данных грузинской статслужбы. Так, за январь Грузия экспортировала в Россию картофеля на 15 тысяч долларов. Поставки остановились в июле после девяти месяцев непрерывных покупок. Эти объемы стали минимальными с августа 2022 года. Среднемесячный объем поставок в первом полугодии прошлого года составлял 3,4 миллиона долларов. Общий объем экспорта картофеля из Грузии в январе составил 951,2 тысячи долларов – это в 2,9 раза больше, чем в декабре, и в 4,8 раза меньше, чем в прошлом январе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, новости, грузия, россия, картофель, грузино-российские отношения