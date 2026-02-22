https://sputnik-georgia.ru/20260222/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-22-fevralya-2026-297251832.html

Какой сегодня церковный праздник: 22 февраля 2026

По православному церковному календарю 22 февраля отмечают день памяти святых Маркелла, Филагрия, Панкратия, Никифора, Иннокентия, Тихона и других 22.02.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.СвященномученикиПо церковному календарю 22 февраля поминают священномучеников Маркелла, Филагрия и Панкратия – учеников первоверховного апостола Петра.Апостол Петр поставил своих учеников епископами: Маркелла – Сицилийским, Филагрия – Кипрским, а Панкратия – Тавроменийским. Все трое приняли мученическую смерть за распространение Христовой веры среди язычников.Никифор АнтиохийскийПо церковному календарю 22 февраля поминают мученика Никифора Антиохийского. Жил будущий святой в Антиохии Сирийской. Никифор дружил с местным жителем – пресвитером Саприкием. Но однажды они поссорились, и ненависть сменила прежнюю любовь.Никифор через некоторое время раскаялся и не раз тщетно просил прощения у Саприкия через своих друзей и лично, но пресвитер был неумолим. Во время преследования христиан пресвитер предстал пред судом одним из первых. Но даже перед смертью он не захотел простить своего брата-христианина. За это Господь лишил его своей благодати, и Саприкий, испугавшись смерти, согласился принести жертву идолам.Никифор, поняв, что бывший друг губит себя отречением, и объявив палачам, что он христианин, предложил казнить его вместо Саприкия. По приказу императора Саприкия отпустили, а Никифора казнили. Так он стал мучеником. Произошло это примерно в 257 году.Панкратий ПечерскийПо церковному календарю 22 февраля поминают преподобного Панкратия Печерского, который прославился своими чудотворениями.Данных о жизни преподобного Панкратия довольно мало. Известно, что жил будущий святой в XIII веке и подвизался в сане иеромонаха в Киево-Печерском монастыре. Погребен преподобный в Дальних (Феодосиевых) пещерах.Епископ ИркутскийПо церковному календарю 22 февраля отмечают день обретения святых мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского.Родился будущий святой примерно в 1680-м. Происходил святитель Иннокентий (в миру Иоанн) из дворянского рода Кульчицких – его родители переселились в Черниговскую губернию с Волыни в середине XVII века.Получив начальное образование дома, Иоанн продолжил обучение в Киевской духовной академии. Монашеский постриг принял в 1710 году и был назначен преподавателем в Славяно-Греко-Латинской академии в Москве, а оттуда взят в Санкт-Петербург, где только основывалась будущая Лавра – Невский монастырь.Когда Петр I решил в Пекине создать Русскую православную миссию, которую должен был возглавить епископ, на эту должность митрополит рекомендовал иеромонаха Иннокентия как человека достойного доверия.В епископы Иннокентия рукоположили в марте 1721 года, а через пару недель миссия выехала из Санкт-Петербурга. В январе 1727 года была основана самостоятельная Иркутская епархии, а святого Иннокентия назначили епископом Иркутским и Нерчинским.Святитель без устали трудился над устройством епархии, укреплением ее духовной жизни – об этом свидетельствуют его многочисленные проповеди, пастырские послания и предписания. В трудах и лишениях святитель Иннокентий обретал смирение, духовную твердость и прозорливость.Трудами святителя Иннокентия было начато строительство в Вознесенской обители каменного храма взамен деревянного, расширены границы епархии, включившей не только Селенгинский, но еще Илимский и Якутский округи.Святитель, не отличавшийся крепким здоровьем, под влиянием сурового климата и невзгод скончался в 1731-м. Тело святителя обрели нетленным в 1764 году во время ремонтных работ в монастырской Тихвинской церкви.Патриарх Московский и Всея РусиПо церковному календарю 22 февраля отмечают день обретения святых мощей одиннадцатого Патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). Петр I упразднил патриаршество в 1721-м, взамен учредив Священный Синод – Патриарх был избран после 196-летнего перерыва.Родился святой Тихон (в миру Василий) в семье потомственного священника в селе Клин Торопецкого уезда (ныне Тверская область) в 1865 году. В 1888-м закончил духовную академию в Петербурге, а в 1891-м принял постриг с именем Тихон.Сначала служил инспектором Холмской духовной семинарии в Польше, затем был епископом Алеутско-Аляскинской епархии в Америке, где помогал пастве налаживать духовную жизнь, возводил новые храмы, среди них Свято-Никольский собор в Нью-Йорке.Вскоре молодого епископа возвели в сан архиепископа за духовные и административные таланты.В 1917 году в августе в Москве открылся Поместный собор Русской православной церкви, на котором митрополита Тихона избрали Патриархом Московским и всея Руси. Его служение выпало на трудные времена для Церкви, против которой большевики вели жестокую борьбу.Раскол начался и в самой Церкви. Часть духовенства поддержала советскую власть. Патриарха арестовали, но через год вынуждены были выпустить, хотя продолжали открыто травить и пытались всячески отторгнуть от паствы. Даже дважды пытались убить.Святитель Тихон, несмотря на гонения, продолжал принимать народ в Донском монастыре, где жил уединенно. Преследуемый и больной, он неизменно служил по воскресным и праздничным дням.Патриарх скончался на 60-м году жизни в 1925 году в день Благовещения Пресвятой Богородицы. По официальным данным, от сердечной недостаточности, хотя существует версия об отравлении. Святые мощи были обретены через 67 лет после кончины Патриарха.ИмениныПо церковному календарю 22 февраля именины отмечают Василий, Геннадий, Иннокентий, Иван, Никифор, Петр и Панкрат.Материал подготовлен на основе открытых источников.

