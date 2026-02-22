https://sputnik-georgia.ru/20260222/plan-po-proverke-statusa-uyazvimykh-semey-v-gruzii-sostavlen-chto-dalshe-297262629.html

План по проверке статуса уязвимых семей в Грузии составлен: что дальше?

Проверка семей, находящихся в базе социально-незащищенных, является приоритетным вопросом, заявил глава Минздрава 22.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе и руководители Агентства социального обслуживания обсудили план действий по проверке положения семей, имеющих в Грузии статус социально незащищенных. Минздрав на этой неделе принял решение начать проверку семей, получающих льготы от государства из-за своего материального положения, так как по его информации многие семьи за последние годы улучшили свое материальное положение. Сарджвеладзе отметил на встрече, что проверка семей, находящихся в базе социально незащищенных, является приоритетным вопросом. "Главная цель ведомства – чтобы в базе оставались только те семьи, которым на сегодняшний день, согласно действующему законодательству, полагается финансовая поддержка и помощь государства, которые реально в этом нуждаются", – сказал глава Минздрава. На встрече стороны наметили единый план действий и обсудили детали, которые должны обеспечить бесперебойное и объективное проведение процесса. Пересмотр базы данных будет происходит поэтапно, с целью повышения эффективности и адресности системы социальной помощи. Одним из главных критериев проверки станет получение ежемесячного дохода свыше 2 тысяч лари в течение последних трех месяцев, а также приобретение членами семей дорогостоящего имущества. В своем решении Минздрав получил полную поддержку парламента. "Помощь государства должна быть направлена только тем семьям, которые критически нуждаются в этой помощи. Другие не должны злоупотреблять и использовать эти средства государства, финансы или другие виды поддержки", – сказал депутат правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили. В оппозиции же уверены, что пересмотр баз данных социально незащищенных продиктован тем, что "Грузинская мечта" решила убрать из списков тех лиц, которым дали статус за поддержку на последних парламентских выборах и выборах в органы местной власти. Подобные обвинения в правящей партии отрицают. Социальная помощь в Грузии В Грузии зарегистрировано 815 тысяч семей, считающихся социально незащищенными, при этом 410 тысяч из них получают финансовую помощь от государства. Статус социально незащищенной семьи назначается в зависимости от полученных баллов по шкале благосостояния, которые высчитываются на основании оценки агента при индивидуальной проверке семьи. При оценке, в частности, учитывается как количество членов семьи, так и их месячный доход, условия жизни, наличие движимого и недвижимого имущества. При присвоении до 120 тысяч баллов семья получает финансовую помощь, в том числе 250 лари на каждого ребенка. Кроме того, для социально незащищенных действует ряд льгот, в том числе для посещения детьми различных кружков и секций, при медицинском обслуживании, оплате коммунальных услуг и при проезде в общественном транспорте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

