Правительство Грузии готовит инфраструктурный проект для развития зимних видов спорта

В Бакуриани планируют создать новую базу для прыгунов с трамплина 22.02.2026
В Бакуриани планируют создать новую базу для прыгунов с трамплина
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Правительство Грузии активно обсуждает план по развитию инфраструктуры зимних видов спорта, в частности, строительство базы для прыжков с трамплина в Бакуриани, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Кобахидзе выразил надежду, что упомянутая база будет добавлена к спортивной инфраструктуре курорта Бакуриани, что обеспечит полноценную инфраструктуру для зимних видов спорта на курорте.
"Для того, чтобы инфраструктура зимних видов спорта в Бакуриани стала полноценной, важно построить эту базу, и мы уже активно обсуждаем этот вопрос. Мы надеемся, что в итоге придем к положительному решению, и эта инфраструктура также будет добавлена к спортивной инфраструктуре Бакуриани", – заявил Кобахидзе.
По его словам, база очень важна для полноценного развития инфраструктуры зимних видов спорта.
Он также отметил, что вопрос базы для прыжков с трамплина обсуждался во время Юношеских Олимпийских игр.
Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль проходил с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми. В Грузию приехали около тысячи спортсменов из 48 стран Европы. Соревнования прошли в восьми дисциплинах: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек.
В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти летних видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.