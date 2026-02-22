https://sputnik-georgia.ru/20260222/pravitelstvo-gruzii-gotovit-infrastrukturnyy-proekt-dlya-razvitiya-zimnikh-vidov-sporta-297271786.html

Правительство Грузии готовит инфраструктурный проект для развития зимних видов спорта

Правительство Грузии готовит инфраструктурный проект для развития зимних видов спорта

Sputnik Грузия

В Бакуриани планируют создать новую базу для прыгунов с трамплина 22.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-22T15:37+0400

2026-02-22T15:37+0400

2026-02-22T15:37+0400

спорт

грузия

новости

бакуриани

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/08/251105810_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_3767980b599657fecd66ce8d6df0d2c1.jpg

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Правительство Грузии активно обсуждает план по развитию инфраструктуры зимних видов спорта, в частности, строительство базы для прыжков с трамплина в Бакуриани, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Кобахидзе выразил надежду, что упомянутая база будет добавлена к спортивной инфраструктуре курорта Бакуриани, что обеспечит полноценную инфраструктуру для зимних видов спорта на курорте. По его словам, база очень важна для полноценного развития инфраструктуры зимних видов спорта. Он также отметил, что вопрос базы для прыжков с трамплина обсуждался во время Юношеских Олимпийских игр. Европейский юношеский зимний олимпийский фестиваль проходил с 9 по 16 февраля в Бакуриани, Тбилиси и Батуми. В Грузию приехали около тысячи спортсменов из 48 стран Европы. Соревнования прошли в восьми дисциплинах: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, хоккей, фигурное катание и шорт-трек. В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти летних видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

бакуриани

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, бакуриани, ираклий кобахидзе