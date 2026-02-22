https://sputnik-georgia.ru/20260222/prokuratura-razyskivaemyy-za-zakaznoe-ubiystvo-ofitsialno-ne-pokidal-gruziyu-297276618.html

Прокуратура: разыскиваемый за заказное убийство официально не покидал Грузию

Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc Нико Кварацхелия был убит 15 сентября 2021 года

ТБИЛИСИ, 22 фев – Sputnik. Обвиняемый в организации убийства 22-летнего программиста Нико Кварацхелия сын бывшего премьер-министра Грузии Бесарион (Буса) Жвания официально не пересекал государственную границу Грузии, рассказал прокурор по делу Георгий Шаишмелашвили. Братья Гурам и Давид Какулия, а также Бесарион Жвания обвиняются в организации группового умышленного убийства Нико Кварацхелия. Им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc Нико Кварацхелия был убит 15 сентября 2021 года. В 22-летнего Кварацхелия было выпущено десять пуль. Гурам и Давид Какулия, которые находились на тот момент в Армении, поручили своему другу Бесариону (Бусе) Жвания заказать убийство Нико Кварацхелиия. И Жвания начал поиски исполнителей. С этой целью он связался со своими знакомыми Алеко Челидзе и Георгием Кавиладзе, предложив им совершить убийство. Челидзе и Кавиладзе несколько раз в июле и августе 2021 года ездили в Армению для встреч с организаторами убийства Гурамом и Давидом Какулия, где те дали необходимые инструкции по организации убийства. Далее для организации убийства братья Какулия незаконно пересекли грузино-армянскую границу. В Тбилиси они разместились в доме семьи Жвания на проспекте Чавчавадзе. Челидзе и Кавиладзе регулярно посещали этот дом. Братья Какулия дали им мобильный телефон модели Redmi, предназначенный для связи с ними во время совершения преступления. В середине апреля 2023 года Челидзе и Кавиладзе были признаны виновными в групповом умышленном убийстве Николоза Кварацхелия, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Их приговорили к 17 и 16 годам лишения свободы. Братья Какулия уже отбывают наказание в Грузии по другому уголовному делу. В 2022 году на улице Аракишвили они несколько раз выстрелили в человека из огнестрельного оружия. Их приговорили к 9 годам лишения свободы. Жвания объявлен в розыск в соответствии с установленной законом процедурой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

