Рост туризма сделал профессию гида популярной в Грузии – видео

Туризм в Грузии активно развивается на протяжении всех последних лет, страну ежегодно посещают миллионы путешественников. Одной из самых востребованных на... 22.02.2026, Sputnik Грузия

Но возникли и проблемы – местные жители стали жаловаться, что гидами часто работают иностранцы, тем самым сокращая для граждан страны число рабочих мест. Из-за этого администрация туризма Грузии ужесточила правила работы в этой сфере.С 1 июня 2026 года все гиды обязаны пройти регистрацию и получить соответствующий сертификат. Для его получения надо быть гражданином Грузии или иметь вид на жительство в стране.При этом еще необходимы диплом о высшем образовании, признаваемый в Грузии, и регистрация по соответствующему виду деятельности в экономическом реестре, а также надо пройти курсы по оказанию первичной медицинской помощи. И это еще не все – нужно сдать экзамены, теорию и практику, на грузинском и иностранном языках.

