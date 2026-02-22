Рост туризма сделал профессию гида популярной в Грузии – видео

https://sputnik-georgia.ru/20260222/rost-turizma-sdelal-professiyu-gida-populyarnoy-v-gruzii---video-297275784.html
16:04 22.02.2026 (обновлено: 16:24 22.02.2026)
Туризм в Грузии активно развивается на протяжении всех последних лет, страну ежегодно посещают миллионы путешественников. Одной из самых востребованных на рынке труда стала профессия гида
Но возникли и проблемы – местные жители стали жаловаться, что гидами часто работают иностранцы, тем самым сокращая для граждан страны число рабочих мест. Из-за этого администрация туризма Грузии ужесточила правила работы в этой сфере.
С 1 июня 2026 года все гиды обязаны пройти регистрацию и получить соответствующий сертификат. Для его получения надо быть гражданином Грузии или иметь вид на жительство в стране.
При этом еще необходимы диплом о высшем образовании, признаваемый в Грузии, и регистрация по соответствующему виду деятельности в экономическом реестре, а также надо пройти курсы по оказанию первичной медицинской помощи. И это еще не все – нужно сдать экзамены, теорию и практику, на грузинском и иностранном языках.