США надеются на "хорошие новости" по украинскому урегулированию

В течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президентов, заявил Уиткофф 22.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф пообещал хорошие новости в контексте украинского урегулирования в ближайшие недели, об этом он сказал в интервью Ларе Трамп на Fox News."Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели", – сказал Уиткофф.Он добавил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

