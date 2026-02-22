https://sputnik-georgia.ru/20260222/zapret-na-vvoz-starykh-avtomobiley-pochemu-nedovolny-v-gruzii-297264483.html

Запрет на ввоз старых автомобилей: почему недовольны в Грузии?

Запрет на ввоз старых автомобилей: почему недовольны в Грузии?

Sputnik Грузия

Автоимпортеры призывают власти пересмотреть решение и провести дополнительные консультации с сектором 22.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-22T09:01+0400

2026-02-22T09:01+0400

2026-02-22T09:01+0400

автомобили

авторынок

ираклий кобахидзе

рустави

грузия

новости

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/15/297263226_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_b218c347c796a132abdd55f6fa58ae7d.jpg

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Решение о запрете автомобилей старше шести лет стало началом нового протеста в Грузии – на этот раз недовольство в форме акции выразили автоимпортеры и автодилеры на авторынке в Рустави. Экспорт автомобилей – одна из главный статей внешней торговли Грузии. Только в январе 2026 года доля экспортированных автомобилей составила одну пятую всего экспорта Грузии. Всего в январе этого года из страны вывезли автомобилей на сумму 100,7 миллиона. В 2025 году Грузия экспортировала автомобили на сумму 3,8 миллиарда долларов, что на 11,5% больше показателя 2024 года. Власти Грузии объясняют запрет на импорт заботой об экологии страны. Противники запрета импорта автомобилей считают, что подобное решение в первую очередь скажется на Грузии и ее экономическом состоянии. В частности, такое решение, по их мнению, негативно отразится на ценах на рынке, а семьи среднего класса и с низким доходом не смогут приобрести автомобиль. Кроме того, противники делают упор на том, что пострадают в первую очередь жители регионов, для которых наличие автомобиля означает связь с центром и доступ ко многим сервисам. По мнению экспертов, большая часть населения не имеет возможности купить автомобиль стоимостью выше 15 тысяч долларов, и таким образом будет происходить перепродажа внутри рынка старых автомобилей. В результате автомобильный парк в Грузии стане еще более устаревшим. Еще одной проблемой называется и влияние на экономическую сферу. По мнению экспертов, запрет негативно скажется на автоимпорте, логистике и автосервисах. По его словам, сокращение поставок приведет к росту цен на автомобили, в том числе в сегменте амортизированных автомобилей. Удорожание автомобилей, в свою очередь, увеличит логистические расходы, что в конечном итоге отразится на себестоимости продукции. Автоимпортеры призывают власти пересмотреть решение и провести дополнительные консультации с сектором, "чтобы избежать как экономических, так и социальных рисков". "С экономической точки зрения этот процесс вызовет инфляционное давление как в фискальном, так и в монетарном направлении. Часто говорят о возможном пополнении бюджета, однако в реальности сокращенный импорт и сокращение бизнеса негативно отразятся и на бюджете", – сказал Нониадзе. Также руководитель Ассоциации утверждает, что такой запрет может отразиться и на ценах на продукты. Однако самой главной угрозой для Грузии в этих ограничениях автоимпортеры считают потерю страной роли автохаба. "Несмотря на то, что сегодня Грузия играет важную роль в перераспределении автомобилей, поступающих с Запада на рынки Центральной Азии, новая реальность поставит эту модель перед вызовом", – сказал Нониадзе. Об угрозах для бизнеса заявил и председатель Ассоциации автоимпортеров Грузии Лаша Дарбаисели. "Для бизнеса это будет прямым шоком и настоящей катастрофой. Понятно, что на реэкспорт мы можем отправлять автомобили этого возраста (старше 6 лет), например, 2018-2019 годов выпуска, но если не сможем их продать, то что будет? Единственной страховкой для автоимпортеров, если автомобиль не был отправлен на реэкспорт и не был продан за границу, было то, что они растамаживали его в Грузии и продавали на местном рынке по гораздо более низкой цене гражданину Грузии. Теперь же это будет невозможно, что негативно отразится и на реэкспорте", – пояснил Дарбаисели. Что дальше В данный момент автоимпортеры и автодилеры собирают подписи для обращения к премьер-министру Ираклию Кобахидзе и требуют с ним встречи, чтобы обсудить угрозы и прийти к решению. Одним из предложений является увеличение возраста допустимых к ввозу автомобилей до 10 лет. Между тем с 1 января 2024 года в Грузии действует запрет на импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года, направленный на обновление автопарка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

автомобили, авторынок, ираклий кобахидзе, рустави, грузия, новости, общество