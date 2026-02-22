Запрет на ввоз старых автомобилей: почему недовольны в Грузии?
Автоимпортеры призывают власти пересмотреть решение и провести дополнительные консультации с сектором
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Решение о запрете автомобилей старше шести лет стало началом нового протеста в Грузии – на этот раз недовольство в форме акции выразили автоимпортеры и автодилеры на авторынке в Рустави.
Экспорт автомобилей – одна из главный статей внешней торговли Грузии. Только в январе 2026 года доля экспортированных автомобилей составила одну пятую всего экспорта Грузии. Всего в январе этого года из страны вывезли автомобилей на сумму 100,7 миллиона.
В 2025 году Грузия экспортировала автомобили на сумму 3,8 миллиарда долларов, что на 11,5% больше показателя 2024 года.
Власти Грузии объясняют запрет на импорт заботой об экологии страны.
"Автопарк должен обновиться. Невозможно иначе, потому что это очень сильно бьет и по экологии, и по городу, и по всем... Я понимаю, что это болезненно, но какое-то решение нужно принять, иначе страна окажется в очень плохом положении", – заявил депутат от "Грузинской мечты" Бежан Нажадзе.
Противники запрета импорта автомобилей считают, что подобное решение в первую очередь скажется на Грузии и ее экономическом состоянии.
В частности, такое решение, по их мнению, негативно отразится на ценах на рынке, а семьи среднего класса и с низким доходом не смогут приобрести автомобиль.
Кроме того, противники делают упор на том, что пострадают в первую очередь жители регионов, для которых наличие автомобиля означает связь с центром и доступ ко многим сервисам.
По мнению экспертов, большая часть населения не имеет возможности купить автомобиль стоимостью выше 15 тысяч долларов, и таким образом будет происходить перепродажа внутри рынка старых автомобилей. В результате автомобильный парк в Грузии стане еще более устаревшим.
Еще одной проблемой называется и влияние на экономическую сферу. По мнению экспертов, запрет негативно скажется на автоимпорте, логистике и автосервисах.
"Что касается внутреннего рынка и влияния регуляций: ожидается, что около 30-40% компаний могут уйти с рынка, а 50-60% дилеров столкнутся с сокращением рабочих мест", – заявил руководитель Ассоциации автоимпортеров Алекси Нониадзе.
По его словам, сокращение поставок приведет к росту цен на автомобили, в том числе в сегменте амортизированных автомобилей. Удорожание автомобилей, в свою очередь, увеличит логистические расходы, что в конечном итоге отразится на себестоимости продукции.
Автоимпортеры призывают власти пересмотреть решение и провести дополнительные консультации с сектором, "чтобы избежать как экономических, так и социальных рисков".
"С экономической точки зрения этот процесс вызовет инфляционное давление как в фискальном, так и в монетарном направлении. Часто говорят о возможном пополнении бюджета, однако в реальности сокращенный импорт и сокращение бизнеса негативно отразятся и на бюджете", – сказал Нониадзе.
Также руководитель Ассоциации утверждает, что такой запрет может отразиться и на ценах на продукты.
"Если автомобиль, его сервис и эксплуатация подорожают, то вырастут и логистические расходы. Это же в конечном итоге отразится на всех продуктах, начиная с товаров первой необходимости", – сказал Нониадзе.
Однако самой главной угрозой для Грузии в этих ограничениях автоимпортеры считают потерю страной роли автохаба.
"Несмотря на то, что сегодня Грузия играет важную роль в перераспределении автомобилей, поступающих с Запада на рынки Центральной Азии, новая реальность поставит эту модель перед вызовом", – сказал Нониадзе.
Об угрозах для бизнеса заявил и председатель Ассоциации автоимпортеров Грузии Лаша Дарбаисели.
"Для бизнеса это будет прямым шоком и настоящей катастрофой. Понятно, что на реэкспорт мы можем отправлять автомобили этого возраста (старше 6 лет), например, 2018-2019 годов выпуска, но если не сможем их продать, то что будет? Единственной страховкой для автоимпортеров, если автомобиль не был отправлен на реэкспорт и не был продан за границу, было то, что они растамаживали его в Грузии и продавали на местном рынке по гораздо более низкой цене гражданину Грузии. Теперь же это будет невозможно, что негативно отразится и на реэкспорте", – пояснил Дарбаисели.
Что дальше
В данный момент автоимпортеры и автодилеры собирают подписи для обращения к премьер-министру Ираклию Кобахидзе и требуют с ним встречи, чтобы обсудить угрозы и прийти к решению.
Одним из предложений является увеличение возраста допустимых к ввозу автомобилей до 10 лет. Между тем с 1 января 2024 года в Грузии действует запрет на импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года, направленный на обновление автопарка.