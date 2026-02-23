https://sputnik-georgia.ru/20260223/abashishvili-oppozitsiya-v-gruzii-ne-predlagaet-resheniy-297281826.html

Абашишвили: оппозиция в Грузии не предлагает решений

Абашишвили: оппозиция в Грузии не предлагает решений

Sputnik Грузия

Проблема грузинской оппозиции заключается в отсутствии реальных предложений взамен проводимой правительством, якобы неправильной, экономической политики 23.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-23T16:51+0400

2026-02-23T16:51+0400

2026-02-23T16:51+0400

грузия

новости

тбилиси

гонио

азия

георгий абашишвили

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22969/03/229690314_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6264e32d4b9a6669e07f614513d292f9.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Главная задача оппонентов власти сегодня – не обсуждать пути того, как сделать что-то лучше, а просто критиковать и противостоять тому, что уже сделано, заявил Георгий Абашишвили, основатель Business Insider Georgia, в программе "Имеди Квира", говоря о провалившейся кампании "арабизации". Грузия в октябре 2025 года подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов вблизи Тбилиси (Крцаниси) и в Гонио. Оппоненты власти подвергли критике крупнейшее инвестиционное соглашение и предрекли "арабизацию" Грузии. По его словам, налицо высокий экономический рост и приток в Грузию высококвалифицированных инвесторов. Он также подчеркнул, что миф об "арабизации" и критика проекта Eagle Hills были легко развеяны статистикой продаж. Согласно данным, представленным премьером, в крцанисском проекте Eagle Hills уже продано 257 квартир, из которых 147 приобрели граждане Грузии, а 110 – иностранцы, причем граждане арабских стран купили всего восемь квартир. "Обвинение в том, что заранее планировался въезд в Грузию для определенной категории людей, было полным абсурдом. Эта ложь была легко опровергнута статистикой продаж в течение 24 часов", – отметил Абашишвили. Эксперт также отметил, что в Грузии нет тематических групп ни со стороны так называемой оппозиции, ни со стороны экспертов. Детали сделки Грузия стала акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Государство сохранило право совладения землёй, а также потенциально пригодными для строительства активами. Власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск лежит на стороне инвестора. На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария). Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами долларов активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

гонио

азия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, гонио, азия, георгий абашишвили, экономика