Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Пресс-центр Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20260223/analitik-sblizhenie-gruzii-i-rossii-stalo-otvetom-na-davlenie-zapada---video-297287764.html
Аналитик: сближение Грузии и России стало ответом на давление Запада – видео
Аналитик: сближение Грузии и России стало ответом на давление Запада – видео
Sputnik Грузия
Аналитик Майя Николеишвили высказалась о нынешней динамике грузино-российских отношений, назвав происходящее "ситуационным договором" между двумя странами. По... 23.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-23T18:34+0400
2026-02-23T19:27+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
экспертное мнение
россия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/17/297287596_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c656ffebd76ddcac84027d78764d335.jpg
Эксперт отмечает, что Тбилиси занял сдержанную позицию и не пошел на обострение отношений с Москвой, несмотря на внешнее давление. В ответ Россия приняла ряд решений, которые в Тбилиси восприняли как шаги навстречу – в том числе смягчение ограничительных мер. При этом Николеишвили подчеркивает: говорить о полноценном "прорыве" пока рано, однако он, по ее мнению, необходим и неизбежен.Комментируя ухудшение отношений с западными структурами, аналитик утверждает, что именно политика Евросоюза и США стала фактором отдаления. По ее словам, попытки давления и требования политических изменений внутри страны повлияли на общественные настроения и стратегический курс Тбилиси.Николеишвили считает, что нынешнее приближение к России – это проявление прагматичной политики соседства. В условиях меняющейся геополитики, отмечает она, Грузия делает выбор в пользу защиты собственных интересов и долгосрочной стабильности региона.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/17/297287596_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6883edb4f69d05b8dcc3f9b98fd7a4f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео

Аналитик: сближение Грузии и России стало ответом на давление Запада – видео

18:34 23.02.2026 (обновлено: 19:27 23.02.2026)
© video: Sputnik
Подписаться
Аналитик Майя Николеишвили высказалась о нынешней динамике грузино-российских отношений, назвав происходящее "ситуационным договором" между двумя странами. По ее мнению, без фактора конфликта на Украине такого сближения могло бы не произойти
Эксперт отмечает, что Тбилиси занял сдержанную позицию и не пошел на обострение отношений с Москвой, несмотря на внешнее давление. В ответ Россия приняла ряд решений, которые в Тбилиси восприняли как шаги навстречу – в том числе смягчение ограничительных мер. При этом Николеишвили подчеркивает: говорить о полноценном "прорыве" пока рано, однако он, по ее мнению, необходим и неизбежен.

Комментируя ухудшение отношений с западными структурами, аналитик утверждает, что именно политика Евросоюза и США стала фактором отдаления. По ее словам, попытки давления и требования политических изменений внутри страны повлияли на общественные настроения и стратегический курс Тбилиси.

Николеишвили считает, что нынешнее приближение к России – это проявление прагматичной политики соседства. В условиях меняющейся геополитики, отмечает она, Грузия делает выбор в пользу защиты собственных интересов и долгосрочной стабильности региона.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0