Аналитик: сближение Грузии и России стало ответом на давление Запада – видео
18:34 23.02.2026 (обновлено: 19:27 23.02.2026)
© video: Sputnik
Аналитик Майя Николеишвили высказалась о нынешней динамике грузино-российских отношений, назвав происходящее "ситуационным договором" между двумя странами. По ее мнению, без фактора конфликта на Украине такого сближения могло бы не произойти
Эксперт отмечает, что Тбилиси занял сдержанную позицию и не пошел на обострение отношений с Москвой, несмотря на внешнее давление. В ответ Россия приняла ряд решений, которые в Тбилиси восприняли как шаги навстречу – в том числе смягчение ограничительных мер. При этом Николеишвили подчеркивает: говорить о полноценном "прорыве" пока рано, однако он, по ее мнению, необходим и неизбежен.
Комментируя ухудшение отношений с западными структурами, аналитик утверждает, что именно политика Евросоюза и США стала фактором отдаления. По ее словам, попытки давления и требования политических изменений внутри страны повлияли на общественные настроения и стратегический курс Тбилиси.
Николеишвили считает, что нынешнее приближение к России – это проявление прагматичной политики соседства. В условиях меняющейся геополитики, отмечает она, Грузия делает выбор в пользу защиты собственных интересов и долгосрочной стабильности региона.
