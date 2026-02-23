https://sputnik-georgia.ru/20260223/analitik-sblizhenie-gruzii-i-rossii-stalo-otvetom-na-davlenie-zapada---video-297287764.html

Аналитик: сближение Грузии и России стало ответом на давление Запада – видео

Аналитик Майя Николеишвили высказалась о нынешней динамике грузино-российских отношений, назвав происходящее "ситуационным договором" между двумя странами. По... 23.02.2026, Sputnik Грузия

Эксперт отмечает, что Тбилиси занял сдержанную позицию и не пошел на обострение отношений с Москвой, несмотря на внешнее давление. В ответ Россия приняла ряд решений, которые в Тбилиси восприняли как шаги навстречу – в том числе смягчение ограничительных мер. При этом Николеишвили подчеркивает: говорить о полноценном "прорыве" пока рано, однако он, по ее мнению, необходим и неизбежен.Комментируя ухудшение отношений с западными структурами, аналитик утверждает, что именно политика Евросоюза и США стала фактором отдаления. По ее словам, попытки давления и требования политических изменений внутри страны повлияли на общественные настроения и стратегический курс Тбилиси.Николеишвили считает, что нынешнее приближение к России – это проявление прагматичной политики соседства. В условиях меняющейся геополитики, отмечает она, Грузия делает выбор в пользу защиты собственных интересов и долгосрочной стабильности региона.

