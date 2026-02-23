Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20260223/analitik-za-chetyre-goda-mir-perezhil-tektonicheskiy-sdvig--gruziya-sdelala-svoy-vybor-297287479.html
Аналитик: за четыре года мир пережил "тектонический сдвиг" – Грузия сделала свой выбор
Аналитик: за четыре года мир пережил "тектонический сдвиг" – Грузия сделала свой выбор
За четыре года с начала специальной военной операции мир, по словам аналитика Майи Николеишвили, изменился кардинально
2026-02-23T18:32+0400
2026-02-23T19:24+0400
В интервью Sputnik Грузия эксперт говорит о "тектоническом сдвиге" в мировой политике, о разочаровании в западной модели и о формировании нового глобального баланса сил.По мнению Николеишвили, события последних лет показали несостоятельность ожиданий Запада о быстрой дестабилизации России. Напротив, внутри страны, считает она, произошло сплочение общества. Эксперт также отмечает, что давление на Грузию в первые месяцы конфликта было серьезным – от Тбилиси ожидали более активных действий. Однако руководство страны заняло осторожную позицию, что впоследствии повлияло на динамику отношений с Москвой.Отдельное внимание аналитик уделила трансформации глобального миропорядка. Николеишвили говорит о "пробуждении Востока" и кризисе западного либерального проекта. По её словам, многие государства начали пересматривать внешнеполитические ориентиры, исходя прежде всего из национальных интересов и соображений безопасности.Комментируя грузино-российские отношения, аналитик называет произошедшие изменения "ситуационным сближением", отмечая восстановление авиасообщения и отмену визового режима. Вместе с тем она считает, что полноценный прорыв в двустороннем диалоге еще впереди.
18:32 23.02.2026 (обновлено: 19:24 23.02.2026)
© video: Sputnik
За четыре года с начала специальной военной операции мир, по словам аналитика Майи Николеишвили, изменился кардинально
В интервью Sputnik Грузия эксперт говорит о "тектоническом сдвиге" в мировой политике, о разочаровании в западной модели и о формировании нового глобального баланса сил.
По мнению Николеишвили, события последних лет показали несостоятельность ожиданий Запада о быстрой дестабилизации России. Напротив, внутри страны, считает она, произошло сплочение общества. Эксперт также отмечает, что давление на Грузию в первые месяцы конфликта было серьезным – от Тбилиси ожидали более активных действий. Однако руководство страны заняло осторожную позицию, что впоследствии повлияло на динамику отношений с Москвой.

Отдельное внимание аналитик уделила трансформации глобального миропорядка. Николеишвили говорит о "пробуждении Востока" и кризисе западного либерального проекта. По её словам, многие государства начали пересматривать внешнеполитические ориентиры, исходя прежде всего из национальных интересов и соображений безопасности.

Комментируя грузино-российские отношения, аналитик называет произошедшие изменения "ситуационным сближением", отмечая восстановление авиасообщения и отмену визового режима. Вместе с тем она считает, что полноценный прорыв в двустороннем диалоге еще впереди.
