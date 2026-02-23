https://sputnik-georgia.ru/20260223/avtoimportery-protestuyut-protiv-resheniya-vlastey---foto-297287868.html

Автоимпортеры протестуют против решения властей – фото

На крупнейшем на Южном Кавказе авторынке у города Рустави в Грузии автоимпортеры и торговцы подержанными авто провели акцию протеста 23.02.2026, Sputnik Грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/15/297263138_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_dbc20b6dacde38191c06aa36272448a4.jpg

Недовольство собравшихся вызвало решение властей Грузии запретить с 1 апреля ввоз в страну машин старше шести лет.

2026

Новости

