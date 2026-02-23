https://sputnik-georgia.ru/20260223/avtoimportery-protestuyut-protiv-resheniya-vlastey---foto-297287868.html
Автоимпортеры протестуют против решения властей – фото
Sputnik Грузия
На крупнейшем на Южном Кавказе авторынке у города Рустави в Грузии автоимпортеры и торговцы подержанными авто провели акцию протеста 23.02.2026, Sputnik Грузия
Недовольство собравшихся вызвало решение властей Грузии запретить с 1 апреля ввоз в страну машин старше шести лет.
Автоимпортеры протестуют против решения властей – фото
Недовольство собравшихся вызвало решение властей Грузии запретить с 1 апреля ввоз в страну машин старше шести лет.
© photo: Sputnik / Stringer
Автоимпортеры протестуют против решения властей запретить импорт старых автомобилей.
© photo: Sputnik / Stringer
Власти хотят, чтобы автопарк в стране обновился.
© photo: Sputnik / Stringer
Акция протеста прошла у сервисного агентства МВД Грузии у авторынка близ города Рустави.
© photo: Sputnik / Stringer
Собравшиеся требовали отменить принятое решение или увеличить возраст ввозимых в страну автомобилей.
© photo: Sputnik / Stringer
Однако вряд ли власти пойдут на уступки протестующим.
© photo: Sputnik / Stringer
Главная цель ограничений – хоть как-то сократить огромный поток недорогих подержанных автомобилей, число которых в Грузии скоро может сравняться с количеством жителей.
© photo: Sputnik / Stringer
Автоимпортеры и торговцы автомобилями опасаются за свой бизнес и доходы.
