Автоимпортеры протестуют против решения властей – фото
Автоимпортеры протестуют против решения властей – фото
На крупнейшем на Южном Кавказе авторынке у города Рустави в Грузии автоимпортеры и торговцы подержанными авто провели акцию протеста 23.02.2026, Sputnik Грузия
Недовольство собравшихся вызвало решение властей Грузии запретить с 1 апреля ввоз в страну машин старше шести лет.
18:39 23.02.2026 (обновлено: 19:27 23.02.2026)
На крупнейшем на Южном Кавказе авторынке у города Рустави в Грузии автоимпортеры и торговцы подержанными авто провели акцию протеста
Недовольство собравшихся вызвало решение властей Грузии запретить с 1 апреля ввоз в страну машин старше шести лет.
Автоимпортеры протестуют против решения властей запретить импорт старых автомобилей.

Автоимпортеры протестуют против решения властей запретить импорт старых автомобилей.

Власти хотят, чтобы автопарк в стране обновился.

Власти хотят, чтобы автопарк в стране обновился.

Акция протеста прошла у сервисного агентства МВД Грузии у авторынка близ города Рустави.

Акция протеста прошла у сервисного агентства МВД Грузии у авторынка близ города Рустави.

Собравшиеся требовали отменить принятое решение или увеличить возраст ввозимых в страну автомобилей.

Собравшиеся требовали отменить принятое решение или увеличить возраст ввозимых в страну автомобилей.

Однако вряд ли власти пойдут на уступки протестующим.

Однако вряд ли власти пойдут на уступки протестующим.

Главная цель ограничений – хоть как-то сократить огромный поток недорогих подержанных автомобилей, число которых в Грузии скоро может сравняться с количеством жителей.

Главная цель ограничений – хоть как-то сократить огромный поток недорогих подержанных автомобилей, число которых в Грузии скоро может сравняться с количеством жителей.

Автоимпортеры и торговцы автомобилями опасаются за свой бизнес и доходы.

Автоимпортеры и торговцы автомобилями опасаются за свой бизнес и доходы.

