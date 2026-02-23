https://sputnik-georgia.ru/20260223/buduschee-evraziyskogo-proekta-obsudili-eksperty-iz-gruzii-i-rossii-v-tbilisi-297286887.html

Будущее Евразийского проекта обсудили эксперты из Грузии и России в Тбилиси

Будущее Евразийского проекта обсудили эксперты из Грузии и России в Тбилиси

Sputnik Грузия

На фоне разочарования общественности и политических элит Грузии в Европе и западной цивилизации в целом, евразийские идеи приобретают все большую актуальность... 23.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-23T17:52+0400

2026-02-23T17:52+0400

2026-02-23T19:25+0400

грузия

новости

россия

политика

институт евразии

тбилиси

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/17/297286712_0:57:900:563_1920x0_80_0_0_50782022c3af83dd5a02a57993bf1b70.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Евразийство как ключевой ориентир для Грузии, которая делает ставку на традиционализм и укрепление суверенитета обсудили на встрече в Тбилиси грузинские и российские эксперты, сообщили в "Институте Евразии". Встреча прошла в онлайн-режиме на базе "Института Евразии" в рамках анализа евразийского проекта и скифского движения. Как отметили участники встречи, на фоне разочарования общественности и политических элит Грузии в Европе и западной цивилизации в целом, евразийские идеи приобретают все большую актуальность. Докладчик, как главный популяризатор истории и культуры древних скифов, подробно рассказал, что такое "скифство" и чем оно актуально для тех народов, которые исторически (в отличие от многих народов Евразии) не являются потомками скифов или не считают себя таковыми. По словам Зарифуллина, скифство современности это не этническое определение, а "продолжение евразийства, его улучшенный вариант, евразийство 2.0". За круглым столом обсудили также функцию нового евразийства в преодолении губительных форм национализма и либерализма, которые, по словам Зарифуллина, "шли рука об руку, но, слава Богу, сами себя и пожирают". Участники встречи обсудили некоторые аспекты, интересующие экспертное сообщество двух стран в контексте грузино-российских отношений. В свою очередь, Зарифуллин отметил стратегическое значение Грузии для осуществления многих важных геополитических проектов, включая развитие направления "Север-Юг".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, россия, политика, институт евразии, тбилиси, грузино-российские отношения