https://sputnik-georgia.ru/20260223/buduschee-evraziyskogo-proekta-obsudili-eksperty-iz-gruzii-i-rossii-v-tbilisi-297286887.html
Будущее Евразийского проекта обсудили эксперты из Грузии и России в Тбилиси
Будущее Евразийского проекта обсудили эксперты из Грузии и России в Тбилиси
Sputnik Грузия
На фоне разочарования общественности и политических элит Грузии в Европе и западной цивилизации в целом, евразийские идеи приобретают все большую актуальность... 23.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-23T17:52+0400
2026-02-23T17:52+0400
2026-02-23T19:25+0400
грузия
новости
россия
политика
институт евразии
тбилиси
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/17/297286712_0:57:900:563_1920x0_80_0_0_50782022c3af83dd5a02a57993bf1b70.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Евразийство как ключевой ориентир для Грузии, которая делает ставку на традиционализм и укрепление суверенитета обсудили на встрече в Тбилиси грузинские и российские эксперты, сообщили в "Институте Евразии". Встреча прошла в онлайн-режиме на базе "Института Евразии" в рамках анализа евразийского проекта и скифского движения. Как отметили участники встречи, на фоне разочарования общественности и политических элит Грузии в Европе и западной цивилизации в целом, евразийские идеи приобретают все большую актуальность. Докладчик, как главный популяризатор истории и культуры древних скифов, подробно рассказал, что такое "скифство" и чем оно актуально для тех народов, которые исторически (в отличие от многих народов Евразии) не являются потомками скифов или не считают себя таковыми. По словам Зарифуллина, скифство современности это не этническое определение, а "продолжение евразийства, его улучшенный вариант, евразийство 2.0". За круглым столом обсудили также функцию нового евразийства в преодолении губительных форм национализма и либерализма, которые, по словам Зарифуллина, "шли рука об руку, но, слава Богу, сами себя и пожирают". Участники встречи обсудили некоторые аспекты, интересующие экспертное сообщество двух стран в контексте грузино-российских отношений. В свою очередь, Зарифуллин отметил стратегическое значение Грузии для осуществления многих важных геополитических проектов, включая развитие направления "Север-Юг".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/17/297286712_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_44f4dd314608a885e062ed00a798e34b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, россия, политика, институт евразии, тбилиси, грузино-российские отношения
грузия, новости, россия, политика, институт евразии, тбилиси, грузино-российские отношения
Будущее Евразийского проекта обсудили эксперты из Грузии и России в Тбилиси
17:52 23.02.2026 (обновлено: 19:25 23.02.2026)
На фоне разочарования общественности и политических элит Грузии в Европе и западной цивилизации в целом, евразийские идеи приобретают все большую актуальность, считают эксперты
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Евразийство как ключевой ориентир для Грузии, которая делает ставку на традиционализм и укрепление суверенитета обсудили на встрече в Тбилиси грузинские и российские эксперты, сообщили в "Институте Евразии".
Встреча прошла в онлайн-режиме на базе "Института Евразии" в рамках анализа евразийского проекта и скифского движения.
Докладчиком из Москвы выступил видный российский философ, политолог, писатель, общественный деятель, директор Центра им. Л. Н. Гумилёва Павел Зарифуллин. Вопросы ему задавали грузинские политологи, историки, а также представители молодежных интеллектуальных кругов.
Как отметили участники встречи, на фоне разочарования общественности и политических элит Грузии в Европе и западной цивилизации в целом, евразийские идеи приобретают все большую актуальность.
Докладчик, как главный популяризатор истории и культуры древних скифов, подробно рассказал, что такое "скифство" и чем оно актуально для тех народов, которые исторически (в отличие от многих народов Евразии) не являются потомками скифов или не считают себя таковыми.
По словам Зарифуллина, скифство современности это не этническое определение, а "продолжение евразийства, его улучшенный вариант, евразийство 2.0".
"К современным "скифам" может присоединиться любой желающий даже с других континентов, так как "скифство – модель живого пассионарного. Скифы, кстати, как и грузины и другие южные народы, были народом света, солнца, свои изделия они главным образом изготавливали из золота," – отметил Зарифулин.
За круглым столом обсудили также функцию нового евразийства в преодолении губительных форм национализма и либерализма, которые, по словам Зарифуллина, "шли рука об руку, но, слава Богу, сами себя и пожирают".
Участники встречи обсудили некоторые аспекты, интересующие экспертное сообщество двух стран в контексте грузино-российских отношений.
В свою очередь, Зарифуллин отметил стратегическое значение Грузии для осуществления многих важных геополитических проектов, включая развитие направления "Север-Юг".