https://sputnik-georgia.ru/20260223/dvustoronnie-peregovory-v-astane-gruziya-i-kazakhstan-usilivayut-sotrudnichestvo-297281632.html
Двусторонние переговоры в Астане: Грузия и Казахстан усиливают сотрудничество
Двусторонние переговоры в Астане: Грузия и Казахстан усиливают сотрудничество
Sputnik Грузия
Грузия и Казахстан укрепляют сотрудничество в различных сферах, с особым акцентом на развитие Среднего коридора 23.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-23T13:51+0400
2026-02-23T13:51+0400
2026-02-23T13:51+0400
грузия
новости
политика
казахстан
тбилиси
касым-жомарт токаев
астана
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/17/297281455_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_781098768176b6eaf9a338664fdc43a9.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Углубление двустороннего сотрудничества и обмен опытом в различных сферах обсудил министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Президент Казахстана принял главу МВД Грузии в резиденции "Ак Орда". Особое внимание стороны уделили стратегической транзитной роли Грузии и совместным усилиям по развитию Среднего коридора – ключевого транспортного маршрута между Европой и Азией. В рамках официального визита также запланированы двусторонние переговоры Геладзе с министром внутренних дел Казахстана Ержаном Саденовым. Грузинская делегация также посетит подразделения Министерства внутренних дел Казахстана и ознакомится с их работой на месте. Глава МВД Грузии находится в Казахстане по приглашению коллеги – министра внутренних дел страны Ержана Саденова. Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. По инициативе посольства Казахстана в Грузии в марте 2021 года в Тбилиси учредили Казахстанско-Грузинское экономическое объединение. Его цель – содействие инвестиционному и торговому сотрудничеству между странами, развитию туризма и культурных связей. Учредили объединение компании, созданные и работающие в Грузии с привлечением казахстанского капитала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
казахстан
тбилиси
астана
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/17/297281455_76:0:1205:847_1920x0_80_0_0_458630c60831858c4a030f77e794b53e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, казахстан, тбилиси, касым-жомарт токаев , астана
грузия, новости, политика, казахстан, тбилиси, касым-жомарт токаев , астана
Двусторонние переговоры в Астане: Грузия и Казахстан усиливают сотрудничество
Грузия и Казахстан укрепляют сотрудничество в различных сферах, с особым акцентом на развитие Среднего коридора
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Углубление двустороннего сотрудничества и обмен опытом в различных сферах обсудил министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Президент Казахстана принял главу МВД Грузии в резиденции "Ак Орда". Особое внимание стороны уделили стратегической транзитной роли Грузии и совместным усилиям по развитию Среднего коридора – ключевого транспортного маршрута между Европой и Азией.
"Стороны также обсудили существующие в регионе проблемы безопасности и подчеркнули значимость укрепления сотрудничества для преодоления этих вызовов", – говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
В рамках официального визита также запланированы двусторонние переговоры Геладзе с министром внутренних дел Казахстана Ержаном Саденовым. Грузинская делегация также посетит подразделения Министерства внутренних дел Казахстана и ознакомится с их работой на месте.
Глава МВД Грузии находится в Казахстане по приглашению коллеги – министра внутренних дел страны Ержана Саденова.
Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.
По инициативе посольства Казахстана в Грузии в марте 2021 года в Тбилиси учредили Казахстанско-Грузинское экономическое объединение. Его цель – содействие инвестиционному и торговому сотрудничеству между странами, развитию туризма и культурных связей. Учредили объединение компании, созданные и работающие в Грузии с привлечением казахстанского капитала.