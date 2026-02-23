https://sputnik-georgia.ru/20260223/dvustoronnie-peregovory-v-astane-gruziya-i-kazakhstan-usilivayut-sotrudnichestvo-297281632.html

Двусторонние переговоры в Астане: Грузия и Казахстан усиливают сотрудничество

Двусторонние переговоры в Астане: Грузия и Казахстан усиливают сотрудничество

Sputnik Грузия

Грузия и Казахстан укрепляют сотрудничество в различных сферах, с особым акцентом на развитие Среднего коридора 23.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-23T13:51+0400

2026-02-23T13:51+0400

2026-02-23T13:51+0400

грузия

новости

политика

казахстан

тбилиси

касым-жомарт токаев

астана

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/17/297281455_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_781098768176b6eaf9a338664fdc43a9.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Углубление двустороннего сотрудничества и обмен опытом в различных сферах обсудил министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Президент Казахстана принял главу МВД Грузии в резиденции "Ак Орда". Особое внимание стороны уделили стратегической транзитной роли Грузии и совместным усилиям по развитию Среднего коридора – ключевого транспортного маршрута между Европой и Азией. В рамках официального визита также запланированы двусторонние переговоры Геладзе с министром внутренних дел Казахстана Ержаном Саденовым. Грузинская делегация также посетит подразделения Министерства внутренних дел Казахстана и ознакомится с их работой на месте. Глава МВД Грузии находится в Казахстане по приглашению коллеги – министра внутренних дел страны Ержана Саденова. Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. По инициативе посольства Казахстана в Грузии в марте 2021 года в Тбилиси учредили Казахстанско-Грузинское экономическое объединение. Его цель – содействие инвестиционному и торговому сотрудничеству между странами, развитию туризма и культурных связей. Учредили объединение компании, созданные и работающие в Грузии с привлечением казахстанского капитала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

казахстан

тбилиси

астана

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, казахстан, тбилиси, касым-жомарт токаев , астана