Февраль борьбы: глава парламента Грузии напомнил о цене независимости
Февраль борьбы: глава парламента Грузии напомнил о цене независимости
23.02.2026
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили опубликовал в соцсетях заявление в связи с Днем памяти юнкеров, назвав их самоотверженность высшим проявлением патриотизма. В Грузии 23 февраля вспоминают юнкеров, погибших за единство Грузии в битве против российской большевистской армии в 1921 году. По его словам, февраль для Грузии является символом борьбы за свободу, независимость и единство. Воспоминания о событиях столетней давности, отметил он, особенно актуально сегодня, в эпоху глобальных и региональных потрясений, активная фаза которых началась после начала конфликта на Украине. Современные процессы, подчеркнул спикер, демонстрируют, к каким последствиям могут привести неверная оценка международной обстановки, непонимание геополитических интересов крупных держав и внутренняя институциональная слабость. Именно совокупность подобных факторов, по его мнению, обусловила недолгое существование Первой республики Грузии. В то же время даже этот короткий исторический этап стал важным уроком, который помогает и сегодня принимать более взвешенные решения, добавил он. При этом он подчеркнул, что если наступит крайний момент, страна не смирится с утратой свободы и независимости и будет бороться, как делала это всегда.День памяти юнкеров в ГрузииВ 1921 году, 16 февраля, части Красной армии перешли южную границу Грузии через Красный мост и заняли село Шулавери. Здесь им оказали сопротивление добровольческие отряды кахетинцев под командованием Стефана Ахметели. Далее большевики продвинулись на север к Тбилиси. 19-20 февраля у села Табахмела на подходах к Тбилиси части 11-й армии столкнулись с ожесточенным сопротивлением юнкеров. Их было 510 человек, с четырьмя пушками и шестью пулеметами. Село осталось под контролем грузинских юнкеров, однако части Красной армии обошли его и продолжили наступление. Правительство Ноэ Жордания 24 февраля эвакуировалось в Кутаиси. Табахмела продолжали удерживать юнкера, которых осталось к тому времени около 90 человек. Грузинские силы получили приказ об отходе; во избежание жертв среди мирного населения было принято решение сдать Тбилиси. Части 11-й армии без боя вошли в Тбилиси 25 февраля. В город прибыл грузинский Ревком, преобразованный в этот же день в Совет народных комиссаров. Правительство Грузии и часть членов Учредительного Собрания отбыли в эмиграцию. Окончательно советская власть в Грузии была установлена во второй половине марта 1921 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
