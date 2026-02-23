https://sputnik-georgia.ru/20260223/gruziya-i-turkmenistan-ukreplyayut-parlamentskoe-sotrudnichestvo-297292965.html

Грузия и Туркменистан укрепляют парламентское сотрудничество

Отношения между Грузией и Туркменистаном успешно развиваются, о чем свидетельствуют состоявшиеся в последние годы визиты на высоком уровне, отметили на встрече 23.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Соглашение о сотрудничестве между парламентами двух стран подписали председатель парламента Шалва Папуашвили с председателем Меджлиса Дуньягозель Гюлмановой, находящейся с официальным визитом в Тбилиси. На встрече было подчеркнуто, что этот визит является первым визитом председателя Меджлиса Туркменистана в Грузию и имеет важное значение для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Грузией и Туркменистаном. Стороны отметили, что отношения между Грузией и Туркменистаном успешно развиваются, о чем свидетельствуют состоявшиеся в последние годы визиты на высоком уровне. Особое внимание было уделено парламентскому сотрудничеству. Встреча также была посвящена сотрудничеству в многосторонних форматах, в том числе в рамках Межпарламентского союза и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По словам Папуашвили, Грузия занимает важное место в цепочке стратегических транспортных коридоров и готова к совместной работе по укреплению связей с Туркменистаном. Гюлманова отметила, что Туркменистан твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Она также выразила благодарность грузинской стороне за поддержку нейтралитета Туркменистана. Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах. В 2022 году между странами было установлено прямое авиасообщение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

политика, новости, грузия, туркменистан, шалва папуашвили