Гварамия должен выплатить залог в размере 30 тысяч лари по делу о саботаже
Гварамия должен выплатить залог в размере 30 тысяч лари по делу о саботаже
23.02.2026
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения по делу о саботаже одному из лидеров партии "Ахали" Нике Гварамия залог в размере 30 тысяч лари, сообщили в Генпрокуратуре Грузии. По решению судьи, Гварамия также был лишен паспорта и удостоверения личности. По версии следствия, в октябре 2024 года, после поражения оппозиционных партий на парламентских выборах, под предлогом фальсификации выборов Зураб "Гирчи" Джапаридзе, Георгий Вашадзе, Элене Хоштария, Ника Гварамия, Никанор Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе начали активные действия для радикализации процесса на улице. Кроме того, по данным прокуратуры, с целью свержения законной власти, мобилизации, сбора и вовлечения в насильственные действия массы агрессивно настроенных граждан, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, используя свою личную социальную страницу, а также в видеообращениях, которые распространялись в средствах массовой информации, публично призывал своих сторонников к противозаконным и насильственным действиям, говоря о необходимости борьбы и агрессивного сопротивления. В заявлениях он также призывал сторонников к захвату правительственных зданий и "развалу режима".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
22:26 23.02.2026 (обновлено: 23:46 23.02.2026)
По решению судьи, Гварамия был лишен паспорта и удостоверения личности
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения по делу о саботаже одному из лидеров партии "Ахали" Нике Гварамия залог в размере 30 тысяч лари, сообщили в Генпрокуратуре Грузии.
По решению судьи, Гварамия также был лишен паспорта и удостоверения личности.
По этому же делу лидерам партий "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе и "Гирчи – больше свободы" Зурабу Гирчи Джапаридзе уже был назначен залог в размере 30 000 лари в качестве меры пресечения. А лидеров партии "Лело для Грузии" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе суд обязал внести залог в размере 1 миллиона лари.
По версии следствия, в октябре 2024 года, после поражения оппозиционных партий на парламентских выборах, под предлогом фальсификации выборов Зураб "Гирчи" Джапаридзе, Георгий Вашадзе, Элене Хоштария, Ника Гварамия, Никанор Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе начали активные действия для радикализации процесса на улице.
Кроме того, по данным прокуратуры, с целью свержения законной власти, мобилизации, сбора и вовлечения в насильственные действия массы агрессивно настроенных граждан, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, используя свою личную социальную страницу, а также в видеообращениях, которые распространялись в средствах массовой информации, публично призывал своих сторонников к противозаконным и насильственным действиям, говоря о необходимости борьбы и агрессивного сопротивления. В заявлениях он также призывал сторонников к захвату правительственных зданий и "развалу режима".