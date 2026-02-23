https://sputnik-georgia.ru/20260223/gvaramiya-dolzhen-vyplatit-zalog-v-razmere-30-tysyach-lari-po-delu-o-sabotazhe-297292454.html

Гварамия должен выплатить залог в размере 30 тысяч лари по делу о саботаже

По решению судьи, Гварамия был лишен паспорта и удостоверения личности

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения по делу о саботаже одному из лидеров партии "Ахали" Нике Гварамия залог в размере 30 тысяч лари, сообщили в Генпрокуратуре Грузии. По решению судьи, Гварамия также был лишен паспорта и удостоверения личности. По версии следствия, в октябре 2024 года, после поражения оппозиционных партий на парламентских выборах, под предлогом фальсификации выборов Зураб "Гирчи" Джапаридзе, Георгий Вашадзе, Элене Хоштария, Ника Гварамия, Никанор Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе начали активные действия для радикализации процесса на улице. Кроме того, по данным прокуратуры, с целью свержения законной власти, мобилизации, сбора и вовлечения в насильственные действия массы агрессивно настроенных граждан, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, используя свою личную социальную страницу, а также в видеообращениях, которые распространялись в средствах массовой информации, публично призывал своих сторонников к противозаконным и насильственным действиям, говоря о необходимости борьбы и агрессивного сопротивления. В заявлениях он также призывал сторонников к захвату правительственных зданий и "развалу режима".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

