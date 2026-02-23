https://sputnik-georgia.ru/20260223/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-23-fevralya-2026-297252140.html

Какой сегодня церковный праздник: 23 февраля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 23 февраля отмечают день памяти cвятых Харалампия, Порфирия, Ваптоса, Еннафы, Валентины, Павлы, Анны, Прохора, Лонгина и...

По церковному календарю 23 февраля также чествуют икону Божьей Матери "Огневидная". Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 23 февраля поминают священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех жен-мучениц, пострадавших за веру во время правления императора Септимия Севера (193-211).Харалампий – епископ фессалийского города Магнезии (северо-восточная область Греции), активно проповедовал христианскую веру. Правитель области Лукиан и военачальник Лукий, узнав об этом, приказали схватить проповедника и предать жестоким пыткам. Тело престарелого проповедника, которому, по преданию, было 113 лет, терзали железными крючьями, пока не содрали всю кожу с головы до ног.Два воина, Порфирий и Ваптос, видя терпение и силу духа старца, открыто исповедали Христа, за что и были казнены тотчас же. Три женщины, присутствовавшие при пытках епископа, также стали прославлять Христа и были немедленно замучены.Военачальник Лукий, разгневавшись, схватил орудия пыток и стал сам пытать священномученика, но внезапно у него отнялись руки, как отрубленные мечом. Правитель, подойдя к месту казни, плюнул cвятому в лицо, и в тот же миг его голова оказалась повернутой назад.Лукий стал умолять о пощаде Харалампия, по молитве которого мучители исцелились. Множество свидетелей этого уверовали в Спасителя, в том числе и военачальник, который просил прощения у старца, припав к его ногам.По приказу императора Септимия, священномученика потащили к нему, привязав веревку к бороде. Пытки старца возобновились с большей жестокостью, но по воле Божьей он оставался невредим. По молитве Харалампия стали происходить чудеса – воскрес юноша, исцелился бесноватый, и народ массово уверовал в Христа, в том числе и дочь императора, Галина.Святой во время последней молитвы удостоился видеть Спасителя и по милости Божьей мирно скончался до казни. Произошло это в 202 году.Еннафа, Валентина и ПавлаПо церковному календарю 23 февраля поминают дев-мучениц Еннафу, Валентину и Павлу, пострадавших при императоре Максимиане II Галерии (305-311).Происходила Еннафа из города Газы (на юге Палестины), родом из Кесарии Палестинской была Валентина, а из окрестностей Кесарии – Павла. Первой на суд к правителю Фирмилиану доставили Еннафу, мужественно объявившую себя христианкой.Деву били, а затем, прикрепив к столбу, стругали ее тело. Валентину, обвиненную в непочитании богов, привели в языческий храм для жертвоприношения. Смелая дева бросила камень на жертвенник и повернулась спиной к огню, пылавшему на нем. Валентину жестоко избили и приговорили к смерти вместе с Еннафой.Последней перед палачами предстала Павла. Дева все пытки перенесла с мужеством, а перед смертью возблагодарила Господа, укреплявшего ее в подвиге. Затем, поклонившись присутствовавшим христианам, преклонила голову под мечом. Произошло это в 308-м.Анна НовгородскаяПо церковному календарю 23 февраля поминают благоверную княгиню Анну Новгородскую, супругу великого князя Ярослава Мудрого.Анна Новгородская (до крещения Ингигерда) – старшая дочь шведского короля Олофа Шетконунга (994-1022), вышла замуж за великого князя Киевского, Ярослава Мудрого (1019-1054).Православие Ингигерда приняла с именем Ирина. По историческим источникам, с ранних лет она путешествовала, хорошо владела оружием, участвовала в общественной жизни своей родины, принимала гостей, была особенно умна, отважна, имела большое влияние на окружающих.Став великой княгиней, она была верной помощницей и советчицей мужа в его делах. Великий князь часто бывал в далеких походах и поездках. В это время Ирина оставалась в Киеве и управляла делами.Ирина стала матерью семерых сыновей и трех дочерей и дала своим детям истинно христианское воспитание. Они отличались трудолюбием, крепкой верой в Бога, ученостью и правдивостью. Сын Мстислав впоследствии стал великим князем Киевским, а дочери – королевами западноевропейских государств.Добродетелью и благочестием Ирина прославилась уже при жизни. Овдовев, она ушла в монастырь, где, приняв постриг с именем Анны, окончила свои дни в молитве. Великая княгиня скончалась в 1056 году. Это был первый постриг в великокняжеском доме.Прохор ПечерскийПо церковному календарю 23 февраля поминают преподобного Прохора Печерского.Прохор был родом из Смоленска. Постриг принял от игумена Иоанна (1089-1103) в Киево-Печерском монастыре. Это был великий подвижник, получивший прозвище "лебедник", так как вместо хлеба употреблял лебеду. При этом печальным его никто не видел.Когда на Руси наступил голод, Прохор усердно собирал лебеду и готовил из нее свой "хлеб". Некоторые люди последовали его примеру, но пища у них получалась горькой. Прохор нуждающимся раздавал свой хлеб из лебеды, вкус которого был лучше пшеничного. При этом хлеб был вкусным лишь тогда, когда брали его с благословения преподобного. Так слух о Прохоре разнесся повсюду.Когда в Киеве народ страдал из-за отсутствия соли, преподобный раздавал нуждающимся золу, собранную в кельях, по молитвам которого она становилась чистой солью. Князь Святополк, по наущению продавцов соли, отобрал у Прохора его "запасы". Но убедившись, что это обыкновенная зола, приказал выбросить ее через три дня. А преподобный благословил людей брать из кучи, и зола вновь стала солью.Чудо переродило жестокого князя. Он усердно молился и почитал преподобного Прохора. Князь, узнав о близкой кончине преподобного, оставив дружину, поспешил к нему. Получив благословение святого, он собственноручно отнес его тело в пещеру и, возвратившись на войну, легко одержал победу над половцами, обратив их в бегство. Скончался преподобный в 1107 году. Его похоронили в Ближних пещерах.Лонгин КоряжемскийПо церковному календарю 23 февраля поминают преподобного Лонгина Коряжемского.Первоначально будущий святой подвизался в обители преподобного Павла Обнорского, затем жил в Сольвычегодском монастыре в Борисоглебске. Оттуда с другом Симоном поднялся к устью реки Коряжемки. Подвижники построили келью и часовню в глухой местности, в 10 верстах от Сольвычегодска.Когда к ним присоединились другие подвижники, они построили храм имени Святого Николая и в 1535-м устроили обитель, где преподобный Лонгин был игуменом. Колодец близ церкви выкопал преподобный. Святой скончался в 1540 году.Икона Божией Матери "Огневидная"По церковному календарю 23 февраля отмечают день почитания иконы Божьей Матери "Огневидная". Сведений о времени и месте явления образа Пресвятой Богородицы "Огневидная" не сохранилось.На этой иконе Божья Матерь изображена одна, без младенца Иисуса. Лик Богородицы обращен в правую сторону. На Божьей Матери одежда красного цвета, что послужило поводом к названию иконы "Огневидной".ИмениныПо церковному календарю 23 февраля именины отмечают Анна, Галина, Аким, Анастасий, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Валериан, Геннадий, Григорий, Герман, Иван, Карп, Лука, Марк, Прохор, Петр, Пимен и Семен.Материал подготовлен на основе открытых источников.

