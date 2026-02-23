https://sputnik-georgia.ru/20260223/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-23-fevralya-2026-297252140.html
Какой сегодня церковный праздник: 23 февраля 2026
Какой сегодня церковный праздник: 23 февраля 2026
По православному церковному календарю 23 февраля отмечают день памяти cвятых Харалампия, Порфирия, Ваптоса, Еннафы, Валентины, Павлы, Анны, Прохора, Лонгина и...
2026-02-23T01:01+0400
2026-02-23T01:01+0400
2026-02-23T01:01+0400
По церковному календарю 23 февраля также чествуют икону Божьей Матери "Огневидная". Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 23 февраля поминают священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех жен-мучениц, пострадавших за веру во время правления императора Септимия Севера (193-211).Харалампий – епископ фессалийского города Магнезии (северо-восточная область Греции), активно проповедовал христианскую веру. Правитель области Лукиан и военачальник Лукий, узнав об этом, приказали схватить проповедника и предать жестоким пыткам. Тело престарелого проповедника, которому, по преданию, было 113 лет, терзали железными крючьями, пока не содрали всю кожу с головы до ног.Два воина, Порфирий и Ваптос, видя терпение и силу духа старца, открыто исповедали Христа, за что и были казнены тотчас же. Три женщины, присутствовавшие при пытках епископа, также стали прославлять Христа и были немедленно замучены.Военачальник Лукий, разгневавшись, схватил орудия пыток и стал сам пытать священномученика, но внезапно у него отнялись руки, как отрубленные мечом. Правитель, подойдя к месту казни, плюнул cвятому в лицо, и в тот же миг его голова оказалась повернутой назад.Лукий стал умолять о пощаде Харалампия, по молитве которого мучители исцелились. Множество свидетелей этого уверовали в Спасителя, в том числе и военачальник, который просил прощения у старца, припав к его ногам.По приказу императора Септимия, священномученика потащили к нему, привязав веревку к бороде. Пытки старца возобновились с большей жестокостью, но по воле Божьей он оставался невредим. По молитве Харалампия стали происходить чудеса – воскрес юноша, исцелился бесноватый, и народ массово уверовал в Христа, в том числе и дочь императора, Галина.Святой во время последней молитвы удостоился видеть Спасителя и по милости Божьей мирно скончался до казни. Произошло это в 202 году.Еннафа, Валентина и ПавлаПо церковному календарю 23 февраля поминают дев-мучениц Еннафу, Валентину и Павлу, пострадавших при императоре Максимиане II Галерии (305-311).Происходила Еннафа из города Газы (на юге Палестины), родом из Кесарии Палестинской была Валентина, а из окрестностей Кесарии – Павла. Первой на суд к правителю Фирмилиану доставили Еннафу, мужественно объявившую себя христианкой.Деву били, а затем, прикрепив к столбу, стругали ее тело. Валентину, обвиненную в непочитании богов, привели в языческий храм для жертвоприношения. Смелая дева бросила камень на жертвенник и повернулась спиной к огню, пылавшему на нем. Валентину жестоко избили и приговорили к смерти вместе с Еннафой.Последней перед палачами предстала Павла. Дева все пытки перенесла с мужеством, а перед смертью возблагодарила Господа, укреплявшего ее в подвиге. Затем, поклонившись присутствовавшим христианам, преклонила голову под мечом. Произошло это в 308-м.Анна НовгородскаяПо церковному календарю 23 февраля поминают благоверную княгиню Анну Новгородскую, супругу великого князя Ярослава Мудрого.Анна Новгородская (до крещения Ингигерда) – старшая дочь шведского короля Олофа Шетконунга (994-1022), вышла замуж за великого князя Киевского, Ярослава Мудрого (1019-1054).Православие Ингигерда приняла с именем Ирина. По историческим источникам, с ранних лет она путешествовала, хорошо владела оружием, участвовала в общественной жизни своей родины, принимала гостей, была особенно умна, отважна, имела большое влияние на окружающих.Став великой княгиней, она была верной помощницей и советчицей мужа в его делах. Великий князь часто бывал в далеких походах и поездках. В это время Ирина оставалась в Киеве и управляла делами.Ирина стала матерью семерых сыновей и трех дочерей и дала своим детям истинно христианское воспитание. Они отличались трудолюбием, крепкой верой в Бога, ученостью и правдивостью. Сын Мстислав впоследствии стал великим князем Киевским, а дочери – королевами западноевропейских государств.Добродетелью и благочестием Ирина прославилась уже при жизни. Овдовев, она ушла в монастырь, где, приняв постриг с именем Анны, окончила свои дни в молитве. Великая княгиня скончалась в 1056 году. Это был первый постриг в великокняжеском доме.Прохор ПечерскийПо церковному календарю 23 февраля поминают преподобного Прохора Печерского.Прохор был родом из Смоленска. Постриг принял от игумена Иоанна (1089-1103) в Киево-Печерском монастыре. Это был великий подвижник, получивший прозвище "лебедник", так как вместо хлеба употреблял лебеду. При этом печальным его никто не видел.Когда на Руси наступил голод, Прохор усердно собирал лебеду и готовил из нее свой "хлеб". Некоторые люди последовали его примеру, но пища у них получалась горькой. Прохор нуждающимся раздавал свой хлеб из лебеды, вкус которого был лучше пшеничного. При этом хлеб был вкусным лишь тогда, когда брали его с благословения преподобного. Так слух о Прохоре разнесся повсюду.Когда в Киеве народ страдал из-за отсутствия соли, преподобный раздавал нуждающимся золу, собранную в кельях, по молитвам которого она становилась чистой солью. Князь Святополк, по наущению продавцов соли, отобрал у Прохора его "запасы". Но убедившись, что это обыкновенная зола, приказал выбросить ее через три дня. А преподобный благословил людей брать из кучи, и зола вновь стала солью.Чудо переродило жестокого князя. Он усердно молился и почитал преподобного Прохора. Князь, узнав о близкой кончине преподобного, оставив дружину, поспешил к нему. Получив благословение святого, он собственноручно отнес его тело в пещеру и, возвратившись на войну, легко одержал победу над половцами, обратив их в бегство. Скончался преподобный в 1107 году. Его похоронили в Ближних пещерах.Лонгин КоряжемскийПо церковному календарю 23 февраля поминают преподобного Лонгина Коряжемского.Первоначально будущий святой подвизался в обители преподобного Павла Обнорского, затем жил в Сольвычегодском монастыре в Борисоглебске. Оттуда с другом Симоном поднялся к устью реки Коряжемки. Подвижники построили келью и часовню в глухой местности, в 10 верстах от Сольвычегодска.Когда к ним присоединились другие подвижники, они построили храм имени Святого Николая и в 1535-м устроили обитель, где преподобный Лонгин был игуменом. Колодец близ церкви выкопал преподобный. Святой скончался в 1540 году.Икона Божией Матери "Огневидная"По церковному календарю 23 февраля отмечают день почитания иконы Божьей Матери "Огневидная". Сведений о времени и месте явления образа Пресвятой Богородицы "Огневидная" не сохранилось.На этой иконе Божья Матерь изображена одна, без младенца Иисуса. Лик Богородицы обращен в правую сторону. На Божьей Матери одежда красного цвета, что послужило поводом к названию иконы "Огневидной".ИмениныПо церковному календарю 23 февраля именины отмечают Анна, Галина, Аким, Анастасий, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Валериан, Геннадий, Григорий, Герман, Иван, Карп, Лука, Марк, Прохор, Петр, Пимен и Семен.Материал подготовлен на основе открытых источников.
