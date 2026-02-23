https://sputnik-georgia.ru/20260223/kulevi-ne-narushaet-sanktsiy--premer-gruzii-ob-ugrozakh-so-storony-es-297282733.html

Кулеви не нарушает санкций – премьер Грузии об угрозах со стороны ЕС

Кулеви не нарушает санкций – премьер Грузии об угрозах со стороны ЕС

23.02.2026

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Грузия предоставила Еврокомиссии полную информацию о порте Кулеви, подтвердив соблюдение режима санкций, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. В начале февраля Еврокомиссия представила предложения по двадцатому пакету санкций против России. Документ предусматривает возможность введения ограничений в отношении порта Кулеви в Грузии. В ЕС считают, что порт может использоваться для морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов, добываемых в России или экспортируемых российскими судами. По его словам, в настоящее время нет фактов, указывающих на нарушение режима санкций. Кобахидзе также подчеркнул стратегическое значение порта для страны и выразил мнение, что его включение в пакет санкций было бы нежелательным Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее поддержал санкции против порта Кулеви, назвав его "сомнительной схемой", обслуживающей интересы России. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" расценили возможное применение санкций как попытку шантажа и напомнили, что терминал Кулеви принадлежит азербайджанской компании SOCAR, а Азербайджан является одним из поставщиков нефти и газа в Европу. В Кулеви функционирует нефтяной терминал, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR. Терминал был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

