Кулеви не нарушает санкций – премьер Грузии об угрозах со стороны ЕС
Кулеви не нарушает санкций – премьер Грузии об угрозах со стороны ЕС
23.02.2026
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Грузия предоставила Еврокомиссии полную информацию о порте Кулеви, подтвердив соблюдение режима санкций, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. В начале февраля Еврокомиссия представила предложения по двадцатому пакету санкций против России. Документ предусматривает возможность введения ограничений в отношении порта Кулеви в Грузии. В ЕС считают, что порт может использоваться для морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов, добываемых в России или экспортируемых российскими судами. По его словам, в настоящее время нет фактов, указывающих на нарушение режима санкций. Кобахидзе также подчеркнул стратегическое значение порта для страны и выразил мнение, что его включение в пакет санкций было бы нежелательным Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее поддержал санкции против порта Кулеви, назвав его "сомнительной схемой", обслуживающей интересы России. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" расценили возможное применение санкций как попытку шантажа и напомнили, что терминал Кулеви принадлежит азербайджанской компании SOCAR, а Азербайджан является одним из поставщиков нефти и газа в Европу. В Кулеви функционирует нефтяной терминал, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR. Терминал был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности.
Кулеви не нарушает санкций – премьер Грузии об угрозах со стороны ЕС
Кобахидзе подтвердил передачу всей необходимой информации по порту Кулеви, чтобы продемонстрировать приверженность страны международным санкциям против России
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Грузия предоставила Еврокомиссии полную информацию о порте Кулеви, подтвердив соблюдение режима санкций, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
В начале февраля Еврокомиссия представила предложения по двадцатому пакету санкций против России. Документ предусматривает возможность введения ограничений в отношении порта Кулеви в Грузии. В ЕС считают, что порт может использоваться для морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов, добываемых в России или экспортируемых российскими судами.
"Мы предоставили Еврокомиссии полную информацию в связи с Кулеви, и эта информация подтверждает, что режим санкций не нарушается. Это неопровержимые данные, которыми мы поделились с Еврокомиссией, и исходя из этого мы надеемся, что Кулеви не попадет под санкции", – заявил Кобахидзе.
По его словам, в настоящее время нет фактов, указывающих на нарушение режима санкций. Кобахидзе также подчеркнул стратегическое значение порта для страны и выразил мнение, что его включение в пакет санкций было бы нежелательным
"Попадание стратегического объекта в список санкций нехорошо. Это обрадовало Михаила Саакашвили. Он выразил желание, чтобы Кулеви попал под санкции. Но то, что радует Саакашвили, не радует грузинский народ", – отметил он.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее поддержал санкции против порта Кулеви, назвав его "сомнительной схемой", обслуживающей интересы России.
Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" расценили возможное применение санкций как попытку шантажа и напомнили, что терминал Кулеви принадлежит азербайджанской компании SOCAR, а Азербайджан является одним из поставщиков нефти и газа в Европу.
В Кулеви функционирует нефтяной терминал, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR. Терминал был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности.