https://sputnik-georgia.ru/20260223/kurs-lari-na-ponedelnik--2676-gel-297252979.html
Курс лари на понедельник – 2,676 GEL/$
Курс лари на понедельник – 2,676 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару 23.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-23T09:48+0400
2026-02-23T09:48+0400
2026-02-23T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллары
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/16/283536512_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_ffd82ed1b2d9addd5c543031970bf9e6.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 февраля в размере 2,676 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/16/283536512_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_c95142ecfb365c17398fb7b8beb0487a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на понедельник – 2,676 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 февраля в размере 2,676 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0009 лари по отношению к доллару.