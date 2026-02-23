https://sputnik-georgia.ru/20260223/medvedev-rossiya-na-peregovorakh-po-ukraine-predyavila-svoyu-pozitsiyu-297291219.html

Медведев: Россия на переговорах по Украине предъявила свою позицию

Медведев: Россия на переговорах по Украине предъявила свою позицию

Sputnik Грузия

Переговоры по урегулированию украинского конфликта прошли в Женеве, российская сторона их результаты не разглашает 23.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-23T16:28+0400

2026-02-23T16:28+0400

2026-02-23T20:49+0400

россия

в мире

политика

украина

женева

дмитрий медведев

владимир путин

владимир мединский

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/04/274566049_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_e586066cb78e829da375a71fda97ae07.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Россия на переговорах по Украине предъявила свою позицию, включая вопросы территорий и параметры демилитаризации Украины, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он напомнил, что российская позиция сформулирована верховным главнокомандующим, президентом страны Владимиром Путиным и неоднократно озвучивалась.При этом Москва ответов на позицию по территориальным вопросам и параметрам демилитаризации Украины не получала.Очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине прошел на минувшей неделе. Как уточнил зампред Совбеза, Россия в соответствии с договоренностями не разглашает результаты переговоров."У нас есть договоренность, мы результатов текущих переговоров не разглашаем", - обратил внимание Медведев.Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля.Как заявил по итогам глава российской делегации Владимир Мединский, новый раунд переговоров состоится в ближайшее время. Он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

женева

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, политика, украина, женева, дмитрий медведев, владимир путин, владимир мединский, обострение ситуации вокруг украины