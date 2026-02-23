https://sputnik-georgia.ru/20260223/medvedev-rossiya-na-peregovorakh-po-ukraine-predyavila-svoyu-pozitsiyu-297291219.html
Переговоры по урегулированию украинского конфликта прошли в Женеве, российская сторона их результаты не разглашает 23.02.2026, Sputnik Грузия
Медведев: Россия на переговорах по Украине предъявила свою позицию
16:28 23.02.2026 (обновлено: 20:49 23.02.2026)
ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Россия на переговорах по Украине предъявила свою позицию, включая вопросы территорий и параметры демилитаризации Украины, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что российская позиция сформулирована верховным главнокомандующим, президентом страны Владимиром Путиным и неоднократно озвучивалась.
При этом Москва ответов на позицию по территориальным вопросам и параметрам демилитаризации Украины не получала.
"Та сторона это все пока воспринимает, но ответа мы не имеем", – сообщил Медведев.
Очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине прошел на минувшей неделе. Как уточнил зампред Совбеза, Россия в соответствии с договоренностями не разглашает результаты переговоров.
"У нас есть договоренность, мы результатов текущих переговоров не разглашаем", - обратил внимание Медведев.
Он также полагает, что Украина постепенно начинает осознавать, в какой ситуации она сейчас находится.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля.
Как заявил по итогам глава российской делегации Владимир Мединский, новый раунд переговоров состоится в ближайшее время. Он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми".