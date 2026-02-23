Почти две тысячи граждан Грузии были депортированы из Польши в 2025 году

https://sputnik-georgia.ru/20260223/pochti-dve-tysyachi-grazhdan-gruzii-byli-deportirovany-iz-polshi-v-2025-godu-297291574.html

В отношении одного человека решение о депортации может приниматься по нескольким основаниям одновременно, подчеркнули пограничники Польши 23.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Около 9 тысяч иностранцев депортированы из Польши в 2025 году, среди них преобладают граждане Грузии, Беларуси и Украины, сообщает Пограничная страже республики. По данным погранстражи, наибольшее число решений о депортации касалось граждан Грузии – более 1,9 тысячи, Беларуси – почти 1,3 тысячи и Украины – свыше 1,2 тысячи. "Депортация иностранцев осуществлялась также в Молдову и Колумбию", – отметили пограничники. Как уточнили в ведомстве, причины депортации были различными. Кроме того, все чаще основанием для вынесения решений являются "интересы обороны или безопасности государства, защиты общественного порядка либо интересы Польши" – такие основания фигурировали в 1,7 тысячи решений о депортации. При этом в отношении одного человека решение о депортации может приниматься по нескольким основаниям одновременно, подчеркнули пограничники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

