Почти две тысячи граждан Грузии были депортированы из Польши в 2025 году

В отношении одного человека решение о депортации может приниматься по нескольким основаниям одновременно, подчеркнули пограничники Польши 23.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Около 9 тысяч иностранцев депортированы из Польши в 2025 году, среди них преобладают граждане Грузии, Беларуси и Украины, сообщает Пограничная страже республики. По данным погранстражи, наибольшее число решений о депортации касалось граждан Грузии – более 1,9 тысячи, Беларуси – почти 1,3 тысячи и Украины – свыше 1,2 тысячи. "Депортация иностранцев осуществлялась также в Молдову и Колумбию", – отметили пограничники. Как уточнили в ведомстве, причины депортации были различными. Кроме того, все чаще основанием для вынесения решений являются "интересы обороны или безопасности государства, защиты общественного порядка либо интересы Польши" – такие основания фигурировали в 1,7 тысячи решений о депортации. При этом в отношении одного человека решение о депортации может приниматься по нескольким основаниям одновременно, подчеркнули пограничники.
21:46 23.02.2026 (обновлено: 21:57 23.02.2026)
ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Около 9 тысяч иностранцев депортированы из Польши в 2025 году, среди них преобладают граждане Грузии, Беларуси и Украины, сообщает Пограничная страже республики.
"В 2025 году органами пограничной службы было принято около 9 тысяч решений о депортации иностранных граждан", – говорится в сообщении.
По данным погранстражи, наибольшее число решений о депортации касалось граждан Грузии – более 1,9 тысячи, Беларуси – почти 1,3 тысячи и Украины – свыше 1,2 тысячи.
"Депортация иностранцев осуществлялась также в Молдову и Колумбию", – отметили пограничники.
Как уточнили в ведомстве, причины депортации были различными.
"В 3,8 тысячи случаев речь шла об отсутствии документов, дающих право на въезд и пребывание на территории Республики Польша, в 2,6 тысячи случаев – о превышении максимально допустимого срока пребывания на территории государств Шенгенской зоны, в 2,3 тысячи – о пересечении или попытке пересечения границы с нарушением законодательства", – сообщили в пограничной страже.
Кроме того, все чаще основанием для вынесения решений являются "интересы обороны или безопасности государства, защиты общественного порядка либо интересы Польши" – такие основания фигурировали в 1,7 тысячи решений о депортации.
При этом в отношении одного человека решение о депортации может приниматься по нескольким основаниям одновременно, подчеркнули пограничники.