Российские военные о преступлениях ВСУ, самых опасных дронах и боевом братстве

Командир разведывательного взвода мотострелкового батальона Николай Куменов и инженер-сапер расчета войск беспилотных систем Булат Гайсин в интервью "Sputnik...

Российские военнослужащие рассказали об угрозах и преимуществах "войны дронов" и падении боевого духа в войсках противника.00:00 – Начало00:10 – О пути в зоне СВО02:22 – Об основных задачах разведчика и инженера на фронте03:25 – О роли БПЛА для разведки05:30 – О значении ударных беспилотников06:58 – Николай Куменов о своих наградах08:42 – Булат Гайсин о своих наградах10:32 – О боевом духе противника12:02 – Об украинской пропаганде13:06 – Об отношении украинской пропаганды к бойцам из Бурятии13:55 – О межнациональных отношениях в армии России15:26 – О военных преступлениях ВСУ18:13 – Как технологии изменили боевые действия?21:26 – О российском и западном оружии23:34 – Завершение.

