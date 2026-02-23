Грузия
Российские военные о преступлениях ВСУ, самых опасных дронах и боевом братстве
Российские военные о преступлениях ВСУ, самых опасных дронах и боевом братстве
Командир разведывательного взвода мотострелкового батальона Николай Куменов и инженер-сапер расчета войск беспилотных систем Булат Гайсин в интервью "Sputnik... 23.02.2026, Sputnik Грузия
Российские военнослужащие рассказали об угрозах и преимуществах "войны дронов" и падении боевого духа в войсках противника.00:00 – Начало00:10 – О пути в зоне СВО02:22 – Об основных задачах разведчика и инженера на фронте03:25 – О роли БПЛА для разведки05:30 – О значении ударных беспилотников06:58 – Николай Куменов о своих наградах08:42 – Булат Гайсин о своих наградах10:32 – О боевом духе противника12:02 – Об украинской пропаганде13:06 – Об отношении украинской пропаганды к бойцам из Бурятии13:55 – О межнациональных отношениях в армии России15:26 – О военных преступлениях ВСУ18:13 – Как технологии изменили боевые действия?21:26 – О российском и западном оружии23:34 – Завершение.
Российские военные о преступлениях ВСУ, самых опасных дронах и боевом братстве

12:37 23.02.2026 (обновлено: 13:05 23.02.2026)
Командир разведывательного взвода мотострелкового батальона Николай Куменов и инженер-сапер расчета войск беспилотных систем Булат Гайсин в интервью "Sputnik на русском" рассказывают о своем пути в зоне СВО
Российские военнослужащие рассказали об угрозах и преимуществах "войны дронов" и падении боевого духа в войсках противника.
00:00 – Начало
00:10 – О пути в зоне СВО
02:22 – Об основных задачах разведчика и инженера на фронте
03:25 – О роли БПЛА для разведки
05:30 – О значении ударных беспилотников
06:58 – Николай Куменов о своих наградах
08:42 – Булат Гайсин о своих наградах
10:32 – О боевом духе противника
12:02 – Об украинской пропаганде
13:06 – Об отношении украинской пропаганды к бойцам из Бурятии
13:55 – О межнациональных отношениях в армии России
15:26 – О военных преступлениях ВСУ
18:13 – Как технологии изменили боевые действия?
21:26 – О российском и западном оружии
23:34 – Завершение.
