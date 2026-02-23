https://sputnik-georgia.ru/20260223/rost-mezhdu-riskami-kak-vneshnyaya-politika-vliyaet-na-ekonomiku-gruzii-297282200.html

Рост между рисками: как внешняя политика влияет на экономику Грузии

Рост между рисками: как внешняя политика влияет на экономику Грузии

23.02.2026

Мнения экспертов о структурных перекосах, зависимости от внешних факторов и рисках текущей модели развития – от аграрной политики до внешней торговли и региональной геополитики Грузии – эти темы обсудили эксперты в рамках круглого стола "Интеграция грузинской экономики в глобальные процессы". По традиции мероприятие провел главный редактор газеты "Свободная Грузия" Тато Ласхишвили. Рост экономики есть, но люди его не чувствуют Бывший замминистра сельского хозяйства Гоча Цопурашвили отметил, что глобальная турбулентность после начала конфликта между Россией и Украиной открыла для Грузии и новые возможности. Но за внешними успехами скрываются структурные проблемы: продовольственная безопасность остается на уровне 20-30%, а объемы собственного производства не растут. "Мы все время говорим о росте, но люди его не чувствуют, потому что нет инклюзивности – нет системных успехов в сельском хозяйстве и туризме, где широкие слои населения могли бы получить реальные дивиденды", – сказал он. Отдельный риск Цопурашвили видит в аграрной политике и зависимости от российского рынка. Россия активно развивает собственное производство, в том числе виноделие, что может вытеснить грузинскую продукцию среднего качества. По его мнению, Грузии нужно повышать качество вина, чтобы не потерять позиции на экспортных рынках. Эксперт считает, что экономическая политика должна перейти от либеральной модели к более гибкой и прагматичной стратегии с акцентом на диверсификацию и институциональную ответственность. Спасибо туристам и мигрантам Главный редактор информационного агентства News Press Алеко Чубинидзе согласен, что текущая устойчивость экономики не такая крепкая. По его мнению, она во многом обеспечена денежными переводами из-за рубежа и доходами от туризма – источниками, которые остаются уязвимыми к внешним политическим и экономическим решениям. "Если даже одно законодательное изменение в странах, откуда поступают переводы и туристические потоки, может серьезно ударить по финансовой системе Грузии, то мы должны честно признать: наша модель роста остается зависимой и уязвимой", – сказал он. Чубинидзе указал и на отрицательный торговый баланс: импорт значительно превышает экспорт. Чтобы не было высокой зависимости от отдельных рынков и риска экономических ударов из-за их потери, стране нужно диверсифицировать экономику и развивать высокотехнологичные производства, добавил он. Грузии нужно быть смелееАльтернативы политике диверсификации нет, поэтому властям страны нужно более смело маневрировать между глобальными центрами силы, согласился директор Центра исследований комплексных проблем развития Грузии Леван Метревели. "Нужно принимать реальные решения и просчитывать стратегические последствия – особенно если после завершения конфликта Россия и США начнут масштабное экономическое сближение", – отметил эксперт. По его мнению, возможное потепление отношений может привести к экономическому росту в России, что напрямую затронет Грузию как через экспорт (в том числе вина), так и через региональные логистические проекты. В этом контексте он призвал заранее просчитать экономические последствия возможного восстановления железнодорожного сообщения через Абхазию, минимизировав политические и стратегические риски. Абхазия как часть крупной сделки Вопрос открытия железной дороги через Абхазию нельзя рассматривать узко – только как транспортный коридор Север-Юг. Речь идет о более широкой политико-экономической стратегии, считает эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе. Ключевая идея – перевести политические интересы России в прагматичную экономическую плоскость. Тогда открытие железной дороги станет не самоцелью, а лишь одним из элементов более крупной сделки, где грузинская сторона должна проявить гибкость и заинтересованность, отметил он. "Мы должны дать российской стороне такое предложение, от которого она не сможет отказаться. Если будет создан солидный документ, то открытие железной дороги через Абхазию станет лишь одним из пунктов обсуждения, а не единственным фактором", – сказал Арчвадзе.

