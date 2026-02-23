https://sputnik-georgia.ru/20260223/samodelnye-narkolaboratorii-i-oruzhie-itogi-spetsoperatsii-mvd-gruzii-297293110.html
Самодельные нарколаборатории и оружие: итоги спецоперации МВД Грузии
2026-02-23T22:58+0400
2026-02-23T22:58+0400
2026-02-23T23:55+0400
грузия
новости
происшествия
аджария
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261914697_301:163:3653:2048_1920x0_80_0_0_fd05e75c19c31945e8c457d716e296d4.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. До 28 килограммов метадона, оружие, различные виды наркотиков и психотропных веществ изъяты за последние несколько дней в Тбилиси и регионах страны, заявил директор департамента полиции Аджарии Георгий Бухрашвили. Среди задержанных как граждане Грузии, так и иностранцы. По данным МВД, это самое крупное количество метадона, изъятое полицией на сегодняшний день. В ходе полицейской операции были обнаружены самодельные нарколаборатории, три теплицы, предназначенные для выращивания каннабиса, и беспрецедентное количество метадона. Во время обысков в домах задержанных нашли наркотики, предназначенные для продажи, а также материалы для упаковки и деньги, предположительно, полученные от продажи наркотиков. Кроме того, изъяты автоматы, боеприпасы и огнестрельное оружие. Следствие ведется по шести статьям Уголовного кодекса Грузии. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
2026
22:58 23.02.2026 (обновлено: 23:55 23.02.2026)
