Самодельные нарколаборатории и оружие: итоги спецоперации МВД Грузии

В ходе полицейской операции были обнаружены самодельные нарколаборатории, три теплицы для выращивания каннабиса и беспрецедентное количество метадона 23.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-23T22:58+0400

2026-02-23T22:58+0400

2026-02-23T23:55+0400

грузия

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. До 28 килограммов метадона, оружие, различные виды наркотиков и психотропных веществ изъяты за последние несколько дней в Тбилиси и регионах страны, заявил директор департамента полиции Аджарии Георгий Бухрашвили. Среди задержанных как граждане Грузии, так и иностранцы. По данным МВД, это самое крупное количество метадона, изъятое полицией на сегодняшний день. В ходе полицейской операции были обнаружены самодельные нарколаборатории, три теплицы, предназначенные для выращивания каннабиса, и беспрецедентное количество метадона. Во время обысков в домах задержанных нашли наркотики, предназначенные для продажи, а также материалы для упаковки и деньги, предположительно, полученные от продажи наркотиков. Кроме того, изъяты автоматы, боеприпасы и огнестрельное оружие. Следствие ведется по шести статьям Уголовного кодекса Грузии. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

