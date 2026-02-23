https://sputnik-georgia.ru/20260223/skolko-agrokreditov-vydano-v-gruzii--dannye-minselkhoza-297254059.html

Сколько агрокредитов выдано в Грузии – данные Минсельхоза

Сколько агрокредитов выдано в Грузии – данные Минсельхоза

Sputnik Грузия

Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных культур, их выращивание, переработку и реализацию 23.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-23T13:31+0400

2026-02-23T13:31+0400

2026-02-23T13:31+0400

экономика

грузия

новости

сельское хозяйство грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251586430_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a6d232488ba06b07f3b6003082976e94.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. В Грузии за восемь лет в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" выдано более 50 тысячи кредитов на сумму 8,2 миллиарда лари, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.Выдача агрокредитов началась в 2013 году и продолжается до сих пор. В данный момент кредиты выдают 14 финансовых организаций. Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных культур, их выращивание, переработку и реализацию. Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий. В рамках программы агрокредита реализуется программа поддержки разбивки садов "Посади будущее".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии