https://sputnik-georgia.ru/20260223/skolko-agrokreditov-vydano-v-gruzii--dannye-minselkhoza-297254059.html
Сколько агрокредитов выдано в Грузии – данные Минсельхоза
Сколько агрокредитов выдано в Грузии – данные Минсельхоза
Sputnik Грузия
Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных культур, их выращивание, переработку и реализацию 23.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-23T13:31+0400
2026-02-23T13:31+0400
2026-02-23T13:31+0400
экономика
грузия
новости
сельское хозяйство грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251586430_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a6d232488ba06b07f3b6003082976e94.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. В Грузии за восемь лет в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" выдано более 50 тысячи кредитов на сумму 8,2 миллиарда лари, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.Выдача агрокредитов началась в 2013 году и продолжается до сих пор. В данный момент кредиты выдают 14 финансовых организаций. Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных культур, их выращивание, переработку и реализацию. Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий. В рамках программы агрокредита реализуется программа поддержки разбивки садов "Посади будущее".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251586430_45:0:1485:1080_1920x0_80_0_0_dd907a8cc5c673d89e90564c1176d2e8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии
экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии
Сколько агрокредитов выдано в Грузии – данные Минсельхоза
Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных культур, их выращивание, переработку и реализацию
ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. В Грузии за восемь лет в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" выдано более 50 тысячи кредитов на сумму 8,2 миллиарда лари, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.
Выдача агрокредитов началась в 2013 году и продолжается до сих пор. В данный момент кредиты выдают 14 финансовых организаций.
Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных культур, их выращивание, переработку и реализацию.
Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.
В рамках программы агрокредита реализуется программа поддержки разбивки садов "Посади будущее".