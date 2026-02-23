https://sputnik-georgia.ru/20260223/vengriya-zablokirovala-ocherednoy-paket-sanktsiy-protiv-rossii--297291381.html

Венгрия заблокировала очередной пакет санкций против России

Венгрия заблокировала очередной пакет санкций против России

Sputnik Грузия

Ранее Украина остановила подачу нефти по нефтепроводу "Дружба", мотивировав его технической неисправностью 23.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-23T19:25+0400

2026-02-23T19:25+0400

2026-02-23T20:52+0400

политика

в мире

россия

украина

венгрия

будапешт

петер сийярто

роберт фицо

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1e/290670772_0:190:1698:1145_1920x0_80_0_0_9d1b2d01d5db9dd87e07bcf48c816905.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Будапешт заблокировал 20-й пакет европейских санкций против России и кредит на 90 миллиардов евро, который Евросоюз намеревался выделить Украине, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.В понедельник состоялось заседание совета глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. На нем, в частности, рассматривались вопросы выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, а также 20-й по счету пакет санкций в отношении Российской Федерации.Ни тот, ни другой вопрос не были решены положительно. Венгрия заблокировала очередные антироссийские ограничения и не дала добро на выделение финансовой помощи Украине.Он подчеркнул, что Венгрия не поддастся шантажу со стороны киевских властей, решением которых был остановлен транзит нефти в Венгрию. Это поставило под угрозу энергетическую безопасность страны. О том, что Будапешт не одобрит Киеву европейский кредит, если не будет возобновлена подача нефти по "Дружбе", венгерские власти предупреждали неоднократно."Украинцы не могут шантажировать нас, не могут ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией...", – подчеркнул Сийярто.Кроме того, остановку Украиной транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" Сийярто назвал посягательством на суверенитет Венгрии.Также украинские власти были предупреждены, что Венгрия не одобрит выделение Украине европейского кредита в размере 90 миллиардов евро.Ранее в субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что если Украина не восстановит поставки нефти, то Словакия в свою очередь заблокирует аварийную подачу электроэнергии на Украину. Фицо назвал крайним сроком восстановления нефтяного транзита ближайший понедельник 23 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

венгрия

будапешт

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, в мире, россия, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, роберт фицо, обострение ситуации вокруг украины