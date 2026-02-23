Венгрия заблокировала очередной пакет санкций против России

https://sputnik-georgia.ru/20260223/vengriya-zablokirovala-ocherednoy-paket-sanktsiy-protiv-rossii--297291381.html
Ранее Украина остановила подачу нефти по нефтепроводу "Дружба", мотивировав его технической неисправностью 23.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Будапешт заблокировал 20-й пакет европейских санкций против России и кредит на 90 миллиардов евро, который Евросоюз намеревался выделить Украине, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.В понедельник состоялось заседание совета глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. На нем, в частности, рассматривались вопросы выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, а также 20-й по счету пакет санкций в отношении Российской Федерации.Ни тот, ни другой вопрос не были решены положительно. Венгрия заблокировала очередные антироссийские ограничения и не дала добро на выделение финансовой помощи Украине.Он подчеркнул, что Венгрия не поддастся шантажу со стороны киевских властей, решением которых был остановлен транзит нефти в Венгрию. Это поставило под угрозу энергетическую безопасность страны. О том, что Будапешт не одобрит Киеву европейский кредит, если не будет возобновлена подача нефти по "Дружбе", венгерские власти предупреждали неоднократно."Украинцы не могут шантажировать нас, не могут ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией...", – подчеркнул Сийярто.Кроме того, остановку Украиной транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" Сийярто назвал посягательством на суверенитет Венгрии.Также украинские власти были предупреждены, что Венгрия не одобрит выделение Украине европейского кредита в размере 90 миллиардов евро.Ранее в субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что если Украина не восстановит поставки нефти, то Словакия в свою очередь заблокирует аварийную подачу электроэнергии на Украину. Фицо назвал крайним сроком восстановления нефтяного транзита ближайший понедельник 23 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Венгрия заблокировала очередной пакет санкций против России
19:25 23.02.2026 (обновлено: 20:52 23.02.2026)
ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Будапешт заблокировал 20-й пакет европейских санкций против России и кредит на 90 миллиардов евро, который Евросоюз намеревался выделить Украине, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В понедельник состоялось заседание совета глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. На нем, в частности, рассматривались вопросы выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, а также 20-й по счету пакет санкций в отношении Российской Федерации.
Ни тот, ни другой вопрос не были решены положительно. Венгрия заблокировала очередные антироссийские ограничения и не дала добро на выделение финансовой помощи Украине.
"На сегодняшней встрече я ясно дал понять, что мы не поддерживаем 20-й пакет санкций и не даем на это разрешение. И я ясно дал понять, что мы не согласимся на получение Украиной военного займа в размере 90 миллиардов евро", – заявил Сийярто по итогам заседания.
Он подчеркнул, что Венгрия не поддастся шантажу со стороны киевских властей, решением которых был остановлен транзит нефти в Венгрию. Это поставило под угрозу энергетическую безопасность страны. О том, что Будапешт не одобрит Киеву европейский кредит, если не будет возобновлена подача нефти по "Дружбе", венгерские власти предупреждали неоднократно.
"Украинцы не могут шантажировать нас, не могут ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией...", – подчеркнул Сийярто.
Кроме того, остановку Украиной транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" Сийярто назвал посягательством на суверенитет Венгрии.
Ранее Украина остановила подачу нефти по нефтепроводу "Дружба", мотивировав его технической неисправностью. Однако в Будапеште уверены, что такое решение носит исключительно политический характер. В ответ на остановку транзита нефти Венгрия прекратила поставки Украине дизтоплива и предупредила о возможной остановке подачи аварийной электроэнергии, если Киев не возобновит работу "Дружбы".
Также украинские власти были предупреждены, что Венгрия не одобрит выделение Украине европейского кредита в размере 90 миллиардов евро.
Ранее в субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что если Украина не восстановит поставки нефти, то Словакия в свою очередь заблокирует аварийную подачу электроэнергии на Украину. Фицо назвал крайним сроком восстановления нефтяного транзита ближайший понедельник 23 февраля.