Российские бойцы продолжают активно наступать, продвигаясь в глубину обороны противника и занимая более выгодные позиции по переднему краю 23.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. ВСУ за минувшие сутки понесли значительные потери в живой силе и технике в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.Согласно данным оперативной сводки, дежурные средства ПВО РФ за истекшие сутки ликвидировали в зоне СВО семь авиабомб, более 20 РСЗО HIMARS американского производства, свыше 540 украинских беспилотников, а также управляемую ракету большой дальности "Нептун".По данным Минобороны противник потерял порядка 1355 военных на всех направлениях.Так, потери ВСУ за сутки в зоне действия группировки "Восток" составили до 355 военнослужащих. Бойцы армии РФ уничтожили пять боевых бронированных машин противника, 11 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Также, согласно оперативным данным, ликвидированы бригады морской пехоты и бригады теробороны вблизи ряда населенных пунктов. Уничтожены 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба" и четыре склада материальных средств.Подразделения российских войск продолжают активные наступательные действия, занимая более выгодные рубежи и позиции и продвигаясь вглубь обороны противника, добавили в российском военном ведомстве.Ранее сообщалось, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО РФ перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника над регионами России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

